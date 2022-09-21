TOGG’a Galataport’ta yerli yabancılardan yoğun ilgi! Ekim ayında seri üretime geçecek

İsviçre'de gurbetçi olarak 35 yıldır yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Naci Yiğit, "Çok çok güzel bir model olmuş Avrupa'dakilerden daha modern ve kullanışlı olmuş. Bu modeli gördüğümde bende heyecanlandım başka insanlara da heyecan vermiş. Farklı modellerle bir an önce piyasaya girilmesi ve bu fırsatlar engellenmeden Türkiye'nin yerli otomobilleri piyasaya sürülsün. 100 yıl sonra böyle bir projenin hayata geçirilmesi ve insanların hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesi mutluluk verici bir olay. Bu projeler toplumun aynasıdır. Eğetim, gelişim ve dönüşüm bu projelerle kendini gösterir. Bu bu projeyi yurdışında gördüğümde gururlandım. Türkiye'ye gelmek için İsviçre'nin bir hava yolundan bilet almak istedim. Bana firma yetkilileri Ülkemin Türk Hava Yollarının hizmet ve ağlarını ve kalitesini yükseltmesi nedeniyle rekabet edemeyerek firmayı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bu söz beni gururlandırdı. Markalarımızla her alanda büyüyerek dünyanın taktir ettiği ülke haline gelebiliriz." dedi.