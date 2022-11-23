TOGG’un 115 tedarikçisinden 86’sı yerli86

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 115 tedarikçisinden 86'sının yerli olduğunu belirterek, "Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Destek Programı'yla, nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak" dedi. TBMM'de Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Varank, Bilişim Vadisi Bakü için imzaları önümüzdeki aylarda atacaklarını açıkladı. Varank, Aselsan üretimi kalp elektroşok cihazını milletvekillerine tanıtırken de "Ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor. Yurt içi, ve yurtdışında 5 bin 500 noktada hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.Türk Standartları Enstitüsü Ankara Kalite Kampüsü'nün inşaatına başladıklarını anlatan Varank, Türkiye Yüzyılı'na iddialı ve gerçekçi hedeflerle girdiklerini kaydetti. Varank, şöyle devam etti: "2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayacağız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı 'üretim ve katma-değer yüzyılı' yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hamle Programı kapsamında desteklediğimiz projeler tamamlandıkça, 5 yıl içinde 250 milyar liranın üzerinde katma değer ve 8 bini aşkın yeni istihdam oluşacak."Bakan Varank, muhalefetin TOGG'a yönelik eleşetirilerine de "Madem bu araçlar üretilmiyorsa İBB hangi aracın siparişini verdi? Kılıçdaroğlu hangi fabrikaya gidecek?" şeklinde tepki gösterdi.