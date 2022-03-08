TOKİ Silivri’de 2 bin Sosyal Konut inşa edecek

Silivri Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündeme geçilmeden önce konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; Millet Bahçesi, Selimpaşa Kapalı Pazar inşaatı, gençlere yönelik destekler, sokak iyileştirme faaliyetleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Volkan Yılmaz, TOKİ'nin Silivri'de 2 bin dairelik bir sosyal konut projesine başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Yılmaz'ın gündeminde son dönemde adı sıkça olağanüstü zam toplantılarıyla gündeme gelen İSKİ de vardı.

'MİLLET BAHÇESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR'

Silivri Millet Bahçesi projesinde ihale sürecinin nihayetlendiğini vurgulayan Volkan Yılmaz, "Silivri'ye kazandırılacak olan Millet Bahçemizin ihalesi 21 Şubat'ta yapıldı. Şu an sözleşme aşamasında. İhaleyi alan firmaya sözleşmeye davet yazısı yazıldı. Sözleşme yapılır yapılmaz Millet Bahçesinin yapım çalışmaları başlayacak. Hükümet Konağının ihalesi de yine bu ay içerisinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacak. Silivri'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'SELİMPAŞA'DA KAPALI PAZARIN YAPIMINA BAŞLIYORUZ'

Selimpaşa Mahallesi'ne kazandırılacak kapalı pazarın ön çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Selimpaşa'da 7bin metrekare alanda yapacağımız Kapalı Pazar ve Güneş Enerjisi (GES) projemizin ilk etabı olan kapalı pazarın yapımına çok kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Şu an ön çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca saha ve zemin düzeltmeleri ile hafriyat çalışmaları da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

'GENÇLERİMİZE YÖNELİK DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Gençlere eğitim yolunda verdikleri destekler hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Bu yıl üniversitede okuyan kardeşlerimize 500 TL 'Üniversiteye Hoş Geldin' bursu vermiştik. Hemen akabinde Milli Savunma Üniversitesine giriş ücretlerini ödeyeceğimizi duyurmuştuk. Bine yakın öğrencimiz başvurdu ve bu ücretleri kendilerine ödedik. Şimdi de YKS sınav ücretlerinin tamamını ödeyeceğimizin bilgisini buradan paylaşmak istiyorum. Silivri'de yaşayan genç kardeşlerimize vereceğimiz destekler artarak devam edecek" dedi.

'SOKAK İYİLEŞTİRME PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

İlçede devam eden sokak yenileme ve iyileştirme projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yılmaz, "Silivri'nin kalbinde uzun yıllardır ihmal edilmiş sokaklarda iyileştirme, bordür, kaldırım, altyapı ve aydınlatma çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son Fatih Mahallesi Hastane Caddesi ve Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi'nde kaldırım, bordür ve aydınlatma işlemine başladık. Yine Alibey Mahallesi Halil Uluşahin Caddesi'nde de çalışmalara başladık. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan; İzzet Uluşahin, Bostan, Küçükyapı, Ahmet Kemal Bey, Bekir Göksel, Yusuf Dibek, Asımbey ve Ziyabey, sokaklarında aydınlatma, kaldırım ve küp taşı imalatı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Silivri'nin merkezinde aydınlatması olmayan ve altyapı problemi devam eden tüm sokaklarımızda bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'SİLİVRİ'DE ÖNEMLİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLAYACAK'

TOKİ'nin Silivri'de bir sosyal konut projesine başlayacağının müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmelerde kendisi bize Silivri'de TOKİ marifetiyle yapılacak sosyal konut arazileri üzerine çalışmamızı istedi. Genel müdürlerine de Silivri'de 2 bin konutluk bir proje başlatılması talimatını verdi. Konuyla ilgili bizim teknik ekibimizi Bakanlık ekipleriyle birlikte bir çalışma yapıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm ile alakalı Silivri'de bir fizibilite çalışması yapılıyor. Şartlar uygun hale gelirse Silivri'de önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi başlayacak." dedi.

'İBB'Yİ SİLİVRİ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Anahtar teslim töreni yapılan KİPTAŞ 4 konutlarıyla ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Hatırlarsınız Kadir Topbaş zamanında KİPTAŞ 3 aynı bölgeye yapılırken Silivri kamuoyunda fırtınalar kopmuştu. CHP'nin genel başkan yardımcısının da, belediye başkanının da katıldığı 'Rüzgarımızı kesmeyin, güneşimizi engellemeyin, KİPTAŞ 3 buraya ihanettir' söylemlerinden sonra aynı yere CHP'li İBB Başkanı sosyal amaçlı konut yapıyor. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani CHP'li bir belediye başkanı bunu yapıyor diye KİPTAŞ 4'e ne AK Parti ne de MHP karşı çıkmadı. Niye? Çünkü bu proje ile dar gelirli ailelerimiz konut sahibi olacaklar. Ben bu proje için bir kez daha teşekkür ederken İBB'yi Silivri'de bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmeye davet ediyorum. Silivri'nin buna ihtiyacı var. Ekrem Bey'in İstanbul'a söz verdiği depremle mücadelede 5 yılda 100 bin konutun Silivri'ye düşen payını da kendisinden istemek bizim en doğal hakkımız. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleşir diye arzuluyorum." diye konuştu.