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Giriş Tarihi: 30.10.2022 13:44 Son Güncelleme: 30.10.2022 13:49

TOKİ sosyal konut başvuruları için dikkat! Yarın son gün

AA
TOKİ sosyal konut başvuruları için dikkat! Yarın son gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular yarın sona erecek. Projeye başvurular yarın mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 8 milyona yakın başvuru oldu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

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TOKİ sosyal konut başvuruları için dikkat! Yarın son gün
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