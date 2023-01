TOKİ taksitlerinde artış %15.40

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, taksitlerin memur maaş artış oranında yükseltileceğini ve bu nedenle vatandaşın bunu ödemeyeceğini ileri süren kriz lobisi bir kez daha yanıldı. Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ödemelerindeki vade artış oranına ilişkin, "Biliyorsunuz, TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk. Hatırlayacaksınız, 'vatandaş nasıl ödeyecek, TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak' diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz biz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi. TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26.4 olmuştu.TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Ankara'da "İlk evim" projesiyle 16 ayrı yerleşim alanında 18 bin 500 konut inşa edileceğini anlatarak, "Bu konutlara 220 bin müracaat olmuştur" dedi.ÖNCEKİ günkü Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Kurum, yeni evim kampanyası sonrası ev fiyatlarını artıran fırsatçılara göz açtırılmayacağını, kampanya öncesindeki fiyatların geçerli olacağını, şartları sağlamayanların kampanyadan yararlanamayacağını ifade etti. Kurum, ikinci el konut ile ilgili kısa vadede bir proje olmadığını da vurguladı. Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyon, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Yani bu ay sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak" dedi.