Toplumsal refah artışını desteklemeye devam

Küresel ölçekte etkisini artıran makroekonomik dalgalanmalar ile ortaya çıkan jeopolitik risklerin, dünya ekonomilerinin ana gündemini oluşturduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Belirsizliklerin hem bölgesel hem de küresel ölçekteki yansımaları, doğal olarak ekonomik istikrar ve yatırım ortamı üzerinde baskı unsuru oluyor. Bu tablo, dünya genelinde güven algısını zayıflatırken yatırım kararlarının ertelenmesine, risk iştahının azalmasına ve büyüme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor" dedi."Ülkemiz ise bu kırılgan küresel ortamda, uygulamaya alınan kararlı mali politikalar ve yapısal reformlarla istikrarını korumayı başarabilen ülkeler arasında öne çıkıyor" diyen Akben, sözlerini şöyle sürdürdü: " Parasal ve mali alandaki uyumlu adımlar, ihracat, istihdam ve üretim ekseninde dengeli bir büyüme sürecinin sürdürülmesine katkı sağlıyor. Bugün gelinen noktada itibarıyla, 20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. 2026 yılında da küresel kırılganlıklara rağmen ortaya konan somut politikalarla Türkiye ekonomisinin büyüme sürecine devam edeceğine ve yapısal dönüşümünü sürdüreceğine inanıyoruz."2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) da istikrarlı görünüme güçlü bir çerçeve oluşturduğunu ifade eden Akben, "Biz de sektörün öncü katılım bankalarından biri olarak, böyle bir dönüşüm sürecinde reel ekonomiyi destekleyen, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan ürün ve hizmetlerimizle sistemin gelişimine aktif şekilde katkıda bulunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Katılım finans modelinin özünde yer alan adil paylaşım, riskin ortaklaşa üstlenilmesi ve reel ekonomiye dayalı yaklaşım, bugün her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Bu anlayışla, yatırımların enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirilmesiyle hem ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini hem de toplumsal refahın artışını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Vakıf Katılım olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla katılım finans ilkelerinden ödün vermeden, sektörde öncü ve örnek bir kurum olma vizyonlarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akben, "Üretim, ihracat ve inovasyonu odağımıza alarak hem bireysel hem ticari müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde 407.2 milyar TL fon topladık ve ekonomiye 455.7 milyar TL finansman desteği sağladık. Net kârımız 3.7 milyar TL'ye yükseldi, aktif büyüklüğümüz 2024 yıl sonuna göre yüzde 39'luk bir büyüme sergiledi. Bu gelişmelerin neticesinde 2025 yılının ikinci çeyreğinde 561.8 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Birlikte üretme ve paylaşma misyonumuzla ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmayı şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz değerler ve birikimle, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine destek olmaya kararlılıkla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Mehmet Ali Akben, SABAH Gazetesi ile ilgili olarak, "Sabah Gazetesi, 40 yıldır ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir tanık ve aktör olmayı sürdüren çok kıymetli bir yayın. Her dönemde doğru, güvenilir ve sorumlu habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren; ülkemizin kalkınma vizyonuna katkı sunan yayın çizgisiyle medyamızda güçlü bir yere sahip. Sabah Gazetesi'nin 40. yılını içtenlikle kutluyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayan yayıncılık anlayışının önümüzdeki yıllarda da aynı güç ve kararlılıkla devam etmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.