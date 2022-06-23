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Haberler Ekonomi Haberleri Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 08:55

Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

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Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı.

Şanghay'da Kovid-19 salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor.

Toyota'nın geçen hafta açıkladığı Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durdurması kararı güncellendi.

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın merkezi kabul edilen Aiçi eyaletindeki tesislerde 4 üretim bandı, önceki tarihe ek olarak 10 gün daha çalıştırılmayacak.

Firma, Çin'deki tedarikçilerinin, parça teslimatında gecikmeler yaşaması nedeniyle söz konusu uzatma kararını aldığını duyurdu.

Subaru ve Daihatsu firmalarının da parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı faaliyetlerine ara verdiği kaydedildi.

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Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı
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