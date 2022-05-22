Trilyon dolar buharlaştı

Terra ekosisteminin iki kripto parası UST ve Luna'daki çöküş kripto piyasalarında uzun zamandır devam eden düşme eğilimini krize çevirdi. Bu arada 1.27 trilyon dolara gerileyen kripto piyasası da çok değil altı ay önce tam 1 trilyon dolar daha değerliydi. Piyasa değeri altı ay önce 3 trilyon dolar düzeyindeydi. Piyasada şu anda tam 19 bin 500 kripto para var. Son altı ayda yüzde 50 ve üzeri erimeyen kripto para yok gibi. Kripto para birimleri içinde yüzde 44.9'luk bir ağırlığı olan bitcoinde altı aylık düşüş oranı yüzde 57'ye kadar çıkmış durumda. Nisan başında 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1.2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken Coinmarketcap'in verilerine göre neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu.Dün İsveç Merkez Bankası, kripto para birimlerinin bir değer depolama aracı, değişim aracı veya hesaplama aracı olarak işlev görmek için yeterli istikrardan yoksun olduğunu açıkladı. Bitcoin'in potansiyelini para olarak reddeden birçok otoritenin ardından, İsveç Merkez Bankası Riksbank da bu üç temel işleve hizmet edemediğinden kripto paraları varlık statüsüne koydu.Luna ve UST'deki düşüşün ardından zarar görenler ne olacak sorusu da gündemde. Brezilya'daki en büyük kripto para borsalarından biri Nox Bitcoin, UST sahiplerinin tüm kayıplarını USDT ile iade edeceğini açıkladı. Nox Bitcoin, geri ödemeler için yaklaşık 127 bin dolar ayırdı. Örneğin, bir yatırımcı cüzdanı şu anda 0.06 dolar değerinde 1 UST içeriyorsa, Nox Bitcoin zararı telafi etmek için hesaba USDT'de 0.94 dolar yatıracak.AVRUPA'DA kripto para işlemlerinin vergiye tabi olmadığı birkaç ülkeden biri olan Portekiz, hükümetin sanal varlıkları vergilendirmesini engelleyen yasal sistemdeki boşlukları kapatmayı planlıyor. Portekiz Maliye Bakanı Fernando Medina, "Bu boşluğu korumayacağız" dedi. Portekizli bakan, herhangi bir süre vermemesine rağmen, mümkün olan en kısa sürede yeni bir yasa getirmeyi planladıklarını söyledi. Bitcoin'e para muamelesi yapan ve alışverişe izin veren Portekiz, Avrupalı kripto para tutkunları için cennet haline gelmişti. Vergiden kaçınmak isteyen kripto para zenginleri, Hollanda gibi ülkelerden Portekiz'e taşınmaya başlamışlardı. Bu açıklamaların ardından yeni bir göç yaşanması muhtemel.ÜNLÜ milyarder Bill Gates, 2021'de verdiği bir demeçte, "İnsanların bu çılgınlıklara alıştığını düşünüyorum, bu yüzden Bitcoin'de yükselişte değilim ve genel düşüncem, Elon'dan daha az paranız varsa, muhtemelen dikkat etmeniz gerektiğidir" demişti. Son olarak dün kripto paralar ile ilgili bir soruya: "Hiçbirine sahip değilim. Değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum. Şirketlerin değeri, nasıl harika ürünler ürettiklerine bağlıdır. Kriptonun değeri, başka bir kişinin, diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmamak için başka birinin bunun için ödeme yapacağına karar verdiği değerdir" yorumunu yaptı