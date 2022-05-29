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Giriş Tarihi: 30.5.2022

TSPB Başkanlığına Öztop yeniden seçildi

TSPB Başkanlığına Öztop yeniden seçildi
TÜRKİYE Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2022-2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. TSPB açıklamasına göre, TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı'nın devam etmesine karar verildi. Öztop, "Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Yatırımcıların bilgilendirilmesi, mevzuat alt yapısının oluşturulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle birliğimiz, 2001'den beri sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine katkısını sürdürüyor" dedi.
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TSPB Başkanlığına Öztop yeniden seçildi
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