TÜBİTAK SAGE ile Varzene Metal iş birliğinde yeni nesil alaşımlar geliştirilecek

TÜBİTAK SAGE ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) iştiraki Varzene Metal arasındaki stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları geliştirmeye yönelik protokolün imza töreni, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde düzenlendi.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya hazır bulundu.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinde yaşanan gelişmelerle daha nitelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber, farklı elementlerden ve kompozisyonlardan elde edilen yeni nesil alaşımlar, işte bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Örneğin, daha yüksek kapasitelere sahip uçak motorlarının geliştirilmesi, ısıya ve korozyona daha dayanıklı malzemeler sayesinde artık mümkün. Bu manada biz de Türkiye olarak, stratejik malzemeler olan yeni nesil alaşımların üretilmesi noktasında harekete geçtik." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin küresel bir aktör olduğuna dikkati çeken Varank, son dönemde savunma ve havacılık sanayisinde, ciro, yurt dışı satışlar, ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları ve alınan yeni siparişlerde yukarı yönlü ivme olduğunu anlattı.

Varank, sektörün yurt dışı satış gelirlerinin geçen yıl 3 milyar doların üzerine çıktığını anımsatarak, "Alınan siparişler 8,5 milyar doları buldu. Sektörün cirosu, 2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ancak buradaki ithalatı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Şüphesiz daha çok çalışarak, Ar-Ge yaparak, 2 milyar doların üzerindeki ham madde ve ara malı ithalat rakamlarını aşağılara çekebiliriz" ifadelerini kullandı.