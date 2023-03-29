TÜİK: Toplam sera gazı emisyonu 2021’de yüzde 7,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2021 yıllarına ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2021 yılı toplam sera gazı emisyonu, bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu; 1990 yılında 4 ton karbondioksit eşdeğeri, 2020 yılında 6,3 ton karbondioksit eşdeğeri ve 2021 yılında 6,7 ton karbondioksit eşdeğeri oldu.



Toplam sera gazı emisyonlarında 2021 yılında en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken; sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti. Enerji sektörü emisyonları, 2021 yılında 1990 yılına göre yüzde 188,4 bir önceki yıla göre ise yüzde 9,8 arttı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları, 1990 yılına göre yüzde 228,7 ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 arttı. Tarım sektörü emisyonları, 2021 yılında 1990 yılına göre yüzde 56,5 artarken; bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azaldı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 32,6 artarken; bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azaldı.