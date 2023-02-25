Tüketiciler Birliği’nden depremzedelere önemli uyarı! ’Kayıt altına alınmalı’





"VATANDAŞLAR EVİN DEĞERİ DÜŞMESİN DİYE BİLDİRMİYOR"

Depremin şiddetini hisseden Kayseri gibi illerde de vatandaşların evlerinin değerinin düşmemesi için yetkililere bildirim de bulunmadığının altını çizen Şahin, ekiplerin ihbar ile değil, kendilerinin denetim yapması gerektiğini kaydetti.

Şahin, "Şuan depremden direk etkilenen, yıkılmayan veya sallanan illerde şöyle bir uygulama yapılıyor ve bu konuda çok büyük bir hata ediliyor. Vatandaşlar evlerinde ağır hasar olmasını göstermemek için ilgililere binaları hakkında olumsuzlukları bildirmiyorlar ve orayı hemen kapatıyorlar. Nedeni ise evin değeri düşecekmiş ve depremde hasar gördüğü için satamayacakmış. "Mal canın yongası diyorlar" ama malın canın yongası olmadığını da gördük. Burada da kendi kendimizi tehlikeye atmak çok mantıksız oluyor. Mülk sahibi veya kiracı olalım, eğer binada bir hasar varsa bunu mutlaka ilgililere bildirelim. Çünkü yarın olabilecek herhangi bir depremde insanlar zarar görür ve bunun bedeli ödenemez. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu şikayete bırakmasını kabullenemiyorum. Niye ihbara bırakıyorsunuz. Sonuçta şiddetli bir sallantı olmuş ve binalar neden ihbara bırakılıyor. Eğer binanın değeri düşecek diye bunu bildirmezsek yarın bunu canımızla öderiz ve bir sürü insanın hayatına mal olabiliriz. Burada suçta işlemiş oluyoruz. Vatandaşların şuurlu olması ve bunu mutlaka şikayet etmemiz gerekir. ilgililerinde ihbarı beklememesi lazım. Kendilerinin gelip denetlemesi gerekir. Çünkü ortada bir tehlike var" diye konuştu.