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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Tüketiciler için yeni dönem başladı

Tüketiciler için yeni dönem başladı
Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda martta yapılan ve 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak tüketicinin korunma zırhını artıran düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Bugünden itibaren, taksitle alışverişte ödeme güçlüğüne düşen tüketiciden borcun tamamının talep edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede yazan borcun onda birini ödememiş olması şartı aranacak.

SİGORTA ZORUNLULUĞU YOK
Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan dönemeye ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.
Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim şartı kaldırıldı. Finans kuruluşları, tüketiciye kredi vermek için sigorta yaptırma zorunluluğu getiremeyecek.
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Tüketiciler için yeni dönem başladı
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