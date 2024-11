Tükettiği enerjinin % 35’ini karşılayacak

Türkiye'de mobil abone sayısını 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayısını 1.4 milyona, faturalı abone sayısını da 20.2 milyona yükselten Vodafone Türkiye, sürdürülebilirliğe odaklandı. Şirket, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılamak için güneş enerjisi santralleri kuracak. Adana ve İstanbul'daki teknoloji merkezlerine çatı tipi güneş enerjisi sistemleri yerleştirdi. Elektronik atıkları geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Vodafone Türkiye'nin CEO'su Engin Aksoy SABAH'a yeni dönemdeki hedeflerini anlattı…Nisan-Eylül 2024 arası dönemde servis gelirlerimiz 42.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1.4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 20.2 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.6 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 304 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldi. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı, erişime açıldığı tarihten bu yana 275 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8.5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.Yap-İşlet-Devret modeliyle YEO Teknoloji mevcut yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini karşılayacak güneş enerjisi tesisleri kuracak. Ayrıca, arazi geliştirme, kapasite tahsisi, tesislerin kurulumu ve 15 yıllık işletimini üstlenerek yenilenebilir enerjiye geçişimizin önemli bir parçası olacak. Bütün bunlar için yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. Santraller, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare üzerine kurulacak. Projeyle, toplam 3.000 GWh elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Bu enerjinin tümünü 15 yıl boyunca sadece biz kullanacağız. Proje, Türkiye'nin en büyük Yap-İşlet-Devret projesi olacak.Vodafone Grubu olarak, 2030'a kadar kendi operasyonlarımızda, 2040'a kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ettik. Bu hedefe yönelik olarak, baz yılımız olan 2020'ye oranla Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını yüzde 95 oranında azalttık. Kapsam 2 emisyonlarımızı elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek sıfırladık. Adana'da ve İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde çatı tipi güneş enerjisi sistemleri kurduk. Enerji verimliliği çalışmalarımızın sonucunda, şirketimizin baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı. 2022-23 mali yılı itibarıyla şebekemizdeki yenilenebilir enerji üretim miktarını geçen yıla göre yüzde 4 artırarak toplam 1.089.161 kWh elektrik ürettik. 2022/23 mali yılında şebekemizde faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan toplam 2.986.175 ton elektronik atığın yüzde 99'unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdık.Dijital çözümlerle yeşil dönüşümünsağlanabildiği iki kritik alanenerji tasarrufu ve sürdürülebilirtarım. Hazırladığımız rapora göre, dijitalenerji çözümlerinin kullanılmasıyla21 milyar TL'yi aşkın elektrik tasarrufuve karbon salımında 3 milyon tonuaşkın azalma sağlanabilecek. Dijital tarımürünlerinin kullanılmasıyla da ülkeGSYH'sinin 36 milyar TL artması bekleniyor.Rapor, bize yeşil ve dijital dönüşümünberaber yürütülmesinin Türkiye'ninrekabet gücünü artıracağını ve sürdürülebilirkalkınmasını hızlandıracağını gösteriyor.Dijital çözümlerle araç rotalarındayapılan optimizasyonlar atık toplamaverimliliğini yüzde 26 artırırken, maliyetiyüzde 44 ve karbon emisyonunu yüzde17 oranında azaltıyor. Kâğıt evrak ve çıktıihtiyacının azalması ile birlikte 2010-2022yılları arasında kâğıt kaynaklı emisyonyoğunluğu her yıl ortalama yüzde 3 azaldı.Elektronik atıkların geri dönüşümünüteşvik etmek amacıyla 2019'da"Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesinibaşlattık. Bugüne kadar 53 iş ortağımızınkatkısıyla 22 tonu aşkın e-atıkgeri dönüştürüldü. Farklı illerdeaçılan 10 kodlama sınıfında10 bini aşkın çocuğun dijital araçlaraerişimi sağlandı. Diğer yandan,"Yeşil Gezegen" projesi kapsamında,Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaşarası çocuklara iklim değişikliği, geridönüşüm, sürdürülebilirlik ve afetkonularında online eğitimler veriyoruz.Bugüne kadar 20 ilde 7 bini aşkınçocuğa ulaştık. Vodafone Grubu,Kasım 2022'de WWF (Dünya DoğayıKoruma Vakfı) ile birlikte "Gezegen İçinBir Milyon Telefon" kampanyasınıbaşlattı. Amacımız, elektronik atıklarınazaltılması ve kullanılmayan ceptelefonları için daha döngüsel bir ekonomininoluşması. Kampanyanınhedefi, toplam 3 yıllık süreçte dünyagenelinde 1 milyon telefon toplanması.Bugüne kadar Avrupa ve Afrika'da210 bin telefon toplandı.