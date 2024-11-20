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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Tükettiği enerjinin % 35’ini karşılayacak

Vodafone Türkiye, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35’ini karşılamak için YEO Teknoloji iş birliğiyle güneş enerjisi santralleri kuracak. Santraller, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde olacak

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
Tükettiği enerjinin % 35’ini karşılayacak
Türkiye'de mobil abone sayısını 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayısını 1.4 milyona, faturalı abone sayısını da 20.2 milyona yükselten Vodafone Türkiye, sürdürülebilirliğe odaklandı. Şirket, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılamak için güneş enerjisi santralleri kuracak. Adana ve İstanbul'daki teknoloji merkezlerine çatı tipi güneş enerjisi sistemleri yerleştirdi. Elektronik atıkları geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Vodafone Türkiye'nin CEO'su Engin Aksoy SABAH'a yeni dönemdeki hedeflerini anlattı…
Yeni mali yıl sonuçlarınız açıklandı. Bir değerlendirme yapar mısınız? Nisan-Eylül 2024 arası dönemde servis gelirlerimiz 42.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1.4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 20.2 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.6 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 304 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldi. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı, erişime açıldığı tarihten bu yana 275 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8.5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.




Sürdürülebilirlik alanında yeni bir işbirliğiniz var. Nedir bu proje? Yap-İşlet-Devret modeliyle YEO Teknoloji mevcut yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini karşılayacak güneş enerjisi tesisleri kuracak. Ayrıca, arazi geliştirme, kapasite tahsisi, tesislerin kurulumu ve 15 yıllık işletimini üstlenerek yenilenebilir enerjiye geçişimizin önemli bir parçası olacak. Bütün bunlar için yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. Santraller, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare üzerine kurulacak. Projeyle, toplam 3.000 GWh elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Bu enerjinin tümünü 15 yıl boyunca sadece biz kullanacağız. Proje, Türkiye'nin en büyük Yap-İşlet-Devret projesi olacak.
Yenilenebilir enerji alanında başka çalışmalarınız var mı? Vodafone Grubu olarak, 2030'a kadar kendi operasyonlarımızda, 2040'a kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ettik. Bu hedefe yönelik olarak, baz yılımız olan 2020'ye oranla Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını yüzde 95 oranında azalttık. Kapsam 2 emisyonlarımızı elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek sıfırladık. Adana'da ve İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde çatı tipi güneş enerjisi sistemleri kurduk. Enerji verimliliği çalışmalarımızın sonucunda, şirketimizin baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı. 2022-23 mali yılı itibarıyla şebekemizdeki yenilenebilir enerji üretim miktarını geçen yıla göre yüzde 4 artırarak toplam 1.089.161 kWh elektrik ürettik. 2022/23 mali yılında şebekemizde faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan toplam 2.986.175 ton elektronik atığın yüzde 99'unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdık.




DİJİTAL ENERJİ ÇÖZÜMLERİYLE 21 MİLYAR TL TASARRUF
Yeşil dijital dönüşüm konusunda bir rapor yayınladınız. Dijital dönüşüm nasıl daha yeşil ve adil bir ekonomi yaratabilir?
Dijital çözümlerle yeşil dönüşümün sağlanabildiği iki kritik alan enerji tasarrufu ve sürdürülebilir tarım. Hazırladığımız rapora göre, dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla 21 milyar TL'yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla da ülke GSYH'sinin 36 milyar TL artması bekleniyor. Rapor, bize yeşil ve dijital dönüşümün beraber yürütülmesinin Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ve sürdürülebilir kalkınmasını hızlandıracağını gösteriyor. Dijital çözümlerle araç rotalarında yapılan optimizasyonlar atık toplama verimliliğini yüzde 26 artırırken, maliyeti yüzde 44 ve karbon emisyonunu yüzde 17 oranında azaltıyor. Kâğıt evrak ve çıktı ihtiyacının azalması ile birlikte 2010-2022 yılları arasında kâğıt kaynaklı emisyon yoğunluğu her yıl ortalama yüzde 3 azaldı.




22 TONDAN FAZLA ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Sürdürülebilirlik alanında sosyal projeleriniz de var. Bu projeler nasıl ilerliyor?
Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 2019'da "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini başlattık. Bugüne kadar 53 iş ortağımızın katkısıyla 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü. Farklı illerde açılan 10 kodlama sınıfında 10 bini aşkın çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı. Diğer yandan, "Yeşil Gezegen" projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası çocuklara iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 20 ilde 7 bini aşkın çocuğa ulaştık. Vodafone Grubu, Kasım 2022'de WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile birlikte "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" kampanyasını başlattı. Amacımız, elektronik atıkların azaltılması ve kullanılmayan cep telefonları için daha döngüsel bir ekonominin oluşması. Kampanyanın hedefi, toplam 3 yıllık süreçte dünya genelinde 1 milyon telefon toplanması. Bugüne kadar Avrupa ve Afrika'da 210 bin telefon toplandı.

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Tükettiği enerjinin % 35’ini karşılayacak
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