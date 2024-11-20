Tükettiği enerjinin % 35’ini karşılayacak

Türkiye'de mobil abone sayısını 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayısını 1.4 milyona, faturalı abone sayısını da 20.2 milyona yükselten Vodafone Türkiye, sürdürülebilirliğe odaklandı. Şirket, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılamak için güneş enerjisi santralleri kuracak. Adana ve İstanbul'daki teknoloji merkezlerine çatı tipi güneş enerjisi sistemleri yerleştirdi. Elektronik atıkları geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Vodafone Türkiye'nin CEO'su Engin Aksoy SABAH'a yeni dönemdeki hedeflerini anlattı…
● Yeni mali yıl sonuçlarınız açıklandı. Bir değerlendirme yapar mısınız?
Nisan-Eylül 2024 arası dönemde servis gelirlerimiz 42.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1.4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 20.2 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.6 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 304 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldi. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı, erişime açıldığı tarihten bu yana 275 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8.5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.
● Sürdürülebilirlik alanında yeni bir işbirliğiniz var. Nedir bu proje?
Yap-İşlet-Devret modeliyle YEO Teknoloji mevcut yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini karşılayacak güneş enerjisi tesisleri kuracak. Ayrıca, arazi geliştirme, kapasite tahsisi, tesislerin kurulumu ve 15 yıllık işletimini üstlenerek yenilenebilir enerjiye geçişimizin önemli bir parçası olacak. Bütün bunlar için yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. Santraller, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare üzerine kurulacak. Projeyle, toplam 3.000 GWh elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Bu enerjinin tümünü 15 yıl boyunca sadece biz kullanacağız. Proje, Türkiye'nin en büyük Yap-İşlet-Devret projesi olacak.
● Yenilenebilir enerji alanında başka çalışmalarınız var mı?
Vodafone Grubu olarak, 2030'a kadar kendi operasyonlarımızda, 2040'a kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ettik. Bu hedefe yönelik olarak, baz yılımız olan 2020'ye oranla Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını yüzde 95 oranında azalttık. Kapsam 2 emisyonlarımızı elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek sıfırladık. Adana'da ve İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde çatı tipi güneş enerjisi sistemleri kurduk. Enerji verimliliği çalışmalarımızın sonucunda, şirketimizin baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı. 2022-23 mali yılı itibarıyla şebekemizdeki yenilenebilir enerji üretim miktarını geçen yıla göre yüzde 4 artırarak toplam 1.089.161 kWh elektrik ürettik. 2022/23 mali yılında şebekemizde faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan toplam 2.986.175 ton elektronik atığın yüzde 99'unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdık.
DİJİTAL ENERJİ ÇÖZÜMLERİYLE 21 MİLYAR TL TASARRUF
● Yeşil dijital dönüşüm konusunda bir rapor yayınladınız. Dijital dönüşüm nasıl daha yeşil ve adil bir ekonomi yaratabilir?
Dijital çözümlerle yeşil dönüşümün
sağlanabildiği iki kritik alan
enerji tasarrufu ve sürdürülebilir
tarım. Hazırladığımız rapora göre, dijital
enerji çözümlerinin kullanılmasıyla
21 milyar TL'yi aşkın elektrik tasarrufu
ve karbon salımında 3 milyon tonu
aşkın azalma sağlanabilecek. Dijital tarım
ürünlerinin kullanılmasıyla da ülke
GSYH'sinin 36 milyar TL artması bekleniyor.
Rapor, bize yeşil ve dijital dönüşümün
beraber yürütülmesinin Türkiye'nin
rekabet gücünü artıracağını ve sürdürülebilir
kalkınmasını hızlandıracağını gösteriyor.
Dijital çözümlerle araç rotalarında
yapılan optimizasyonlar atık toplama
verimliliğini yüzde 26 artırırken, maliyeti
yüzde 44 ve karbon emisyonunu yüzde
17 oranında azaltıyor. Kâğıt evrak ve çıktı
ihtiyacının azalması ile birlikte 2010-2022
yılları arasında kâğıt kaynaklı emisyon
yoğunluğu her yıl ortalama yüzde 3 azaldı.
22 TONDAN FAZLA ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
● Sürdürülebilirlik alanında sosyal projeleriniz de var. Bu projeler nasıl ilerliyor?
Elektronik atıkların geri dönüşümünü
teşvik etmek amacıyla 2019'da
"Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini
başlattık. Bugüne kadar 53 iş ortağımızın
katkısıyla 22 tonu aşkın e-atık
geri dönüştürüldü. Farklı illerde
açılan 10 kodlama sınıfında
10 bini aşkın çocuğun dijital araçlara
erişimi sağlandı. Diğer yandan,
"Yeşil Gezegen" projesi kapsamında,
Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş
arası çocuklara iklim değişikliği, geri
dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet
konularında online eğitimler veriyoruz.
Bugüne kadar 20 ilde 7 bini aşkın
çocuğa ulaştık. Vodafone Grubu,
Kasım 2022'de WWF (Dünya Doğayı
Koruma Vakfı) ile birlikte "Gezegen İçin
Bir Milyon Telefon" kampanyasını
başlattı. Amacımız, elektronik atıkların
azaltılması ve kullanılmayan cep
telefonları için daha döngüsel bir ekonominin
oluşması. Kampanyanın
hedefi, toplam 3 yıllık süreçte dünya
genelinde 1 milyon telefon toplanması.
Bugüne kadar Avrupa ve Afrika'da
210 bin telefon toplandı.