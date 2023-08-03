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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Tüm şirketleri borsaya davet ediyorum

Tüm şirketleri borsaya davet ediyorum
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "ASCE GYO gelen yüksek talep ve 2 milyar liranın üzerinde büyüklükle başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Gaziantep'ten bir şirketimizin daha borsamızda işlem görmeye başladığı bugün, ülkemizin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi, sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan faydalanmak üzere borsamıza davet ediyorum. Kurumsallaşmasını ve uzun vadeli gelişimini sermaye piyasaları aracılığı ile sağlamaya davet ediyorum" dedi. ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu da halka arzın şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağladığını belirtti.
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Tüm şirketleri borsaya davet ediyorum
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