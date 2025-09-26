Turizm profesyonelleri İstanbul Turizm Fuarı’nda

BU yıl üçüncü kez kapılarını açan İstanbul Turizm Fuarı (ITF), 296 katılımcı firma ile 50 ülkeden turizm profesyonelini buluşturdu. Fuarın açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk vatandaşlarını seyahat ve yatırımlar için ülkesini tercih etmeye çağırdı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de fuarın açılışında yaptığı konuşmada Türk turizm sektörünün başarı hikâyesi yazdığını söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Dünya ekonomisinin G20'si varsa turizm sektörünün niye T20'si olmasın?" dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise MICE turizminin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Fuarın düzenleyicisi Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman da fuar alanının bu yıl yüzde 30 büyüdüğünü ekledi.