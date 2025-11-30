Turizm yeniden yapılanıyor

Dünya turizmi yenilenip dönüşürken Türk turizm sektörü de bu değişme ayak uydurmak için yeni adımlar atıyor. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, 2026 yılının Türkiye turizmi açısından 'yeniden yapılanma ve hazırlık' ekseninde konumlandığını belirterek, küresel görünümün de hedefleri destekleyen bir zemin sunduğunu söyledi. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin (World Travel & Tourism Council-WTTC) çalışmalarına göre seyahat- turizm ekonomisinin pandemi sonrası ivmesini koruyarak 2034/2035'te 15–16 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağına dikkat çeken Narin, "Turizm sektörü kresel GSYH'nin yaklaşık yüzde12'sine yaklaşacak. Uluslararası seyahat talebi ise Avrupa ve Orta Doğu'da istikrarını sürdürürken, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi yeni pazarlarda kademeli bir genişleme gösterecek" diye konuştu.Bu çerçevede Türkiye'nin 2035 vizyonu kapsamında 135 milyar doları turizm geliri hedefini kişi başı harcamayı artırma, sezonu coğrafi ve zamansal olarak yayma, yüksek katma değerli ürün karmasını (kültür, sağlık, gastronomi, toplantı-etkinlik, kruvaziyer vb.) büyütme ve sürdürülebilirlik-dijitalleşme yatırımlarını hızlandırma adımlarıyla desteklediğini anlatan Narin, "2026 dönemi, söz konusu dönüşümün uygulama takvimini netleştiren pazar çeşitlenmesi, marka algısının güçlenmesi ve nitelik artışıyla 2035 rotasına güçlü bir geçiş sağlayan kritik eşiği temsil edecek" ifadelerini kullandı.Yatırım cephesinde, finansman koşullarındaki kademeli iyileşme beklentisinin 2026'da yeniden devreye girişleri destekleyeceğine dikkat çeken Narin, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımları para politikasında temkinli fakat destekleyici bir çerçeveye işaret ediyor. Bu görünüm; yeni tesis yatırımlarının yanı sıra mevcut varlıkların modernizasyonu, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik odaklı (özellikle enerji verimliliği ve "brown-to-green" dönüşüm) yatırımlar ve hizmet kalitesini artıran kapasitelerin önceliklendirilmesini öne çıkarıyor. 2026 yılı bu nedenle, ürün çeşitliliğinin artırıldığı ve nitelikli büyümenin esas alındığı bir dönem olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.Dünya turizminin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Narin, bu büyümeyi karşılayacak altyapının-insan kaynağı, yatırım ortamı ve yatırımın finansman modelleri dâhil-sağlam bir zeminde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Narin "Türkiye, sektörler sıralamasında üst basamaklara yükselmiş; ilk beş içinde kalıcı konumlanma hedefi doğrultusunda doğru yerde durmaktadır. Beklediğimiz adımlar uzun vadeli ve öngörülebilir finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, tesis yenileme ve hizmet kalitesini yükselten yatırımların ölçeklenmesi ile insan kaynağında süreklilik ve yetkinlik artışını destekleyecek programların yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye'nin sahip olduğu talep tabanı, marka gücü ve kurumsal eşgüdüm sayesinde, hedeflerimize ulaşacak kapasiteye sahibiz. İlk beşte tutunma ve ekonomimize daha yüksek katma değer sağlama yönündeki kararlılığımız sürüyor" dedi.Medya sektöründe en büyük destekçilerinden birinin Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu olduğunu belirten Narin, "Sabah Gazetesi turizmdeki gelişmeleri yakından takip edip yayınlayarak, bilgi akışını kamuoyuna taşıyan önemli referans kaynaklarımızdan biridir. Yayınları ile sesimizi duyurarak, sadece turizm değil, tüm sektörlerin gelişimini destekleyen Sabah Gazetesi'nin kendisi de aslında önemli bir markalaşma hikayesidir. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemize, turizme katkılarını artırarak sürdüreceğine duyduğumuz inançla birlikte TTYD ve sektörümüz adına Sabah Gazetesi'nin 40. Yılını kutluyor, nice yıllar diliyorum" dedi.