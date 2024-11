Turizmde ilk Japon yatırımı Kapadokya’ya

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, gri listeden çıkış ve art arda gelen not artırımları Türkiye'ye yabancı ilgisini artırmaya devam ediyor. Japon turizm devi HIS, Türkiye'nin Uzakdoğu pazarındaki lider oyuncusu Dorak Holding iş birliğinde 60 milyon dolarlık yatırıma imza attı. İş birliği kapsamında Kapadokya Bölgesi'nde Nevşehir'de yüzde 50-50 ortak yatırımla 298 oda ve 467 yatak kapasitesine sahip Cappadocia Marriott oteli hizmete açıldı. Dorak'ın bölgedeki 9'uncu otel yatırımı olan bu tesisle, grubun Kapadokya'daki toplam yatak kapasitesi ise 1.000 oda ve 2.000 yatağa yükseldi.Otelin açılışı öncesi bir grup gazeteci ile bir araya gelen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "15 yıldır HIS iş birliğinde Japonya'dan Türkiye'ye turist getiriyoruz. Bu yatırım için ortaklık teklifiyle kapılarını çaldık. Normalde Japonlar titizlikleri ve detaycı yapılarıyla bilinir. Karar süreçleri dahi 1 yılı bulurken bizim 15 yıla dayanan iş birliğimiz ve Türkiye'ye olan güvenleri sayesinde 15 dakikada yatırım kararı verip imzaları attık" dedi. Otelin 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini aktaran Körükçü, "Burada 30 milyon doları biz 30 milyonu da HIS verdi" diye konuştu.Japon ortak HIS'le yeni projelerin de şimdiden görüşülmeye başlandığını anlatan Körükçü, "Denizli Pamukkale'de bir arsa aldık. Burada da 60-70 milyon dolarlık bir otel yatırımı planlıyoruz. 2025'te bu yatırımın temelini atıp 18 ayda tamamlamayı öngörüyoruz. Bu otelimizin işletmesi de Hilton tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.Bu yılı 2.5 milyar dolarlık ciroyla kapatmayı hedefleyen HIS, 48'inci otelini Türkiye'de açtı. HIS CEO'su Tatsuya Nakamori, "Japonya'dan Türkiye'ye bugüne kadar doğrudan bir turizm yatırımı olmadı" dedi. HIS Grubu'nun Japonya'da bir çok robot oteli olduğuna dikkat çeken Nakamori, "Bu otellerde check-in, check-out, servis dahil tüm işleri robotlar yapıyor. İstanbul'da da böyle bir otel planlıyoruz" dedi.Türk Hava Yolları'nın yanı sıra iki Japon havayolu şirketinin de Türkiye'ye uçuş başlatacaklarına dikkat çeken Körükçü, "Şubat 2025'te All Nippon Airways (ANA), ekim ayında ise Japan Airlines (JAL) Türkiye seferlerine başlayacak" dedi.