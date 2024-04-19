Turizmde kiralama kaçağına son! Belgesi olmayana ceza yağacak

Airbnb düzenlemesi olarak bilinen konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Dairelerin, yazlık olarak kiralanabilmesi için apartman veya site sakinlerinden onay alınması şartı konulmuştu. Buna göre 100 gün altında yapılan kiralamalar, turizm amaçlı kiralık olarak değerlendiriliyor.

1 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

Gözde turizm merkezi Muğla'da, konutları turizm amaçlı kiraya vermek için 10 bin civarı başvuru olduğu öğrenildi. Konutların belgelendirme süreci bittikten sonra ise konuyla ilgili denetlemelerin yapılacağı belirtildi. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde, izin belgesi olmadan üçüncü kişilere kiralayanların tespit edilmesi halinde 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında para cezası kesileceği bildirildi.

MARMARİS'TE 5 BİN KAÇAK YAPI MEVCUT

Konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla ilgili konuşan Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Bahadır Batum, "Usulsüz yapanlar ciddi yaptırımı var. 1 milyon TL üzeri cezayla yargılanacaklar. Yüzde 25 sınırı kalkıyor. Kalktığında örnek olarak 10 dairenin tamamını kiraya verecekler. Kiraya vermek için turizm il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Müşteriler de kiralarken turizm amaçlı kiralama belgesine dikkat etmeleri gerekiyor. O belge olmayanlara ödeme yapmamaları gerekiyor. Ödeme karşılığında faturalarını alması gerekiyor. Yeni yaptırımlar ciddi anlamda vergi kaçırılmasını önleyecek. İmarlı bir arazi üzerinde kaçak bungalovlarla bu işi yapıyorlardı. Bunlar gayri resmi turizm işletmeleriydi. Çıkan yasa bunları önlemiş olacak. Marmaris köyleri dahil olmak üzere 5 bin kaçak yapı mevcut. Ciddi anlamda kira elde eden vatandaş Marmaris'te mevcut" dedi.