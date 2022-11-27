Turizmde kış güneşi





LİDERİNİZİ TAKDİR EDİYORUZ

İsviçre'de bir bankada çalışan David Money ise Türkiye'yi 30 yıl önce keşfetmiş… Ve ilk gördüğünde kendi tabiriyle 'aşık' olmuş… Antalya ve İstanbul'u iyi biliyor. O da enflasyonun yüksekliğini anlatıyor: "Bu yıl otele geçen seneye göre iki kat ücret ödedim. Türkiye'de de fiyatlar çok artmış, burası turistler için de ucuz bir ülke değil." Enerji krizine de değinen Money, şöyle diyor: "Biz Putin'i pek sevmiyoruz. Sizin lideriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile arası çok iyi. Bu bizi biraz rahatsız etse de şu an Erdoğan Avrupa'daki enerji krizinin çözümü için de çare arıyor. Bunu takdir ediyoruz."