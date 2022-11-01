Turizme EXPO katkısı

Turizmde rekor üstüne rekor kıran Türkiye, yılsonu hedeflerini de üçüncü kez revize etti. Yılbaşında belirlenen 42 milyon turist, 34 milyar dolar gelir hedefi, temmuzda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak güncellenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kez yılsonu hedefini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Deniz-kum-güneş turizmi yanında kültür, sağlık, gastronomi, kruvaziyer, yat, spor, kış, doğa ve macera turizmi gibi birçok farklı segmentte ürün sunabilen Türkiye, özellikle hem katıldığı hem de düzenlediği fuarlarla turizm sektörünü daha da yukarı taşımayı başarıyor. EXPO'nun sektöre katkısını anlatan MÜ- SİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, "EXPO'da oluşturduğumuz iletişim kanalları üzerinden şu anda yurt dışından ülkemize turist getirmeye başladık. Bu sebeple EXPO, bize sadece işimizi geliştirmeyi değil, bizim yeni iş fikirleri üretmemize de vesile oldu. Bu açıdan iki senede bir gerçekleşen EXPO'yu iple çekiyoruz" dedi.EXPO'nun sektöre katkılarına değinen Kundak, şunları aktardı: "Anlık ve uzun vadeli katkı olarak iki tür değerlendirme yapabiliriz. Anlık katkı açısından bakarsak, dünyanın çok farklı noktalarından hatırı sayılır sayıda ziyaretçinin ülkemize gelmesine vesile oluyor. EXPO'ya yurtiçi ve yurtdışı 164 şube ve temsilciliğimiz üzerinden satın alma heyetleri, diplomatik misyon temsilcileri, ülkeleri adına karar verme makamı temsilcileri, iş adamları geliyor. Herkesin ortak bir özelliği var, tatil yapıyorlar. Ülkemizin güzellikleri ile belki ilk defa tanışıyorlar. Bir sonraki tatil ya da gezi planlarını yaparken ülkemizi de listeye almaya başlıyorlar. Ülkemizde yapılan her etkinliğin faydası var, ancak burada uluslararası önemli bir referans markası olan MÜSİAD'ın organizasyonunun katkısı daha kalıcı oluyor."Türkiye'nin bir turizm cenneti olduğunu belirten Murat Kundak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binlerce yıllık medeniyet tarihinin üzerinde kurulu olan ülkemiz elbette kültür turizmi için gezmekle bitirilemeyecek, adeta bir tarih külliyatı olması kültür turizmi açısından tükenmez bir hazine. Akdeniz çanağının en özel sahillerine sahip olması açısından yaz boyu Akdeniz ve Ege kıyılarımızda bulunan otellerimiz taleplere yetişemiyor. Bunların dışında düğün, spor, macera, kamp-karavan, inanç, alışveriş, gastronomi ve kış sporları başta olmak üzere pek çok alanda henüz hak ettiği seviyeye gelebilmiş değil. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, MÜSİAD gibi sektörel kurum ve kuruluşlar ülke turizmimizin gelişmesi için her girdiği platformda çalışmaya devam ettiğini görmek bizi gelecek adına umutlandırıyor."