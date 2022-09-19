Türk firmaların gövde gösterisi

Dünyanınen önemli ticari araç fuarı IAA Transportation, Türk firmalarının gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye'den 134 firmanın katıldığı fuarda Ford Trucks, Temsa, Anadolu Isuzu, Karsan yeni modellerinin dünya lansmanı yaptı. Ayrıca Mercedes ve MAN'ın Türkiye'de ürettiği yeni nesil modeller de fuarda yer aldı. Dün basın mensupları için kapılarını açan fuara 42 ülkeden 1.400'den fazla şirket katıldı. Fuar, 25 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.HANNOVER'DEKIİfuara damga vuran Türk firmalarından biri de Ford Otosan oldu. 2021'de 2 milyar euro ile Türkiye'de tarihi yatırım kararı açıklayan şirket, Kocaeli ve Yeniköy fabrikalarında üretilen elektrikli E-Transit ile 2023'de üretimi başlayacak E-Transit Custom'ı dünyaya tanıttı. Ford Otosan'ın fuardaki en büyük sürprizi ise yüzde 100 elektrikli kamyonu oldu.KARSAN, fuarda seri üretim hidrojenli otobüsünün dünya lansmanını yaptı. Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsü olan e-Volution, önce Avrupa ülkeleri için üretilecek. Elektrikli e-ATA modelinin hidrojenli versiyonu olan e-Volution, 500 km'ye varan menzili ile dikkat çekiyor. Karsan CEO'su Okan Baş, Avrupa'da hidrojenli otobüs pazarının 5 yılda 2 bin adete ulaşacağını, 100 adet satış hedeflediklerini söyledi.TEMSA, yeni elektrikli araç modeli olan LD SBE'yi tanıttı. LD SB E, Avrupalıbir şirket tarafındanüretilen ilk elektriklişehirlerarası otobüs oldu.Şirket, LD SB E ile elektrikliürün gamındaki araçsayısını 5'e çıkardı. Temsa,üç yılda elektrikli araçlarıntoplam üretim içerisindekipayını yüzde 50'ye yükseltmeyihedefliyor.ANADOLU Isuzu, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yüzde 100 elektrikli yeni modeli Big.e'yi tanıttı. Kurye, paket servis ve dağıtım hizmetleri sunan işletmeler için tasarlanan Big.e, Anadolu Otomotiv Sanayi imzasını taşıyan ilk model. Araç, 2024'te satışa sunulacak.