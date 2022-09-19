Türk firmaların gövde gösterisi

Dünyanın
en önemli ticari araç fuarı IAA Transportation, Türk firmalarının gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye'den 134 firmanın katıldığı fuarda Ford Trucks, Temsa, Anadolu Isuzu, Karsan yeni modellerinin dünya lansmanı yaptı. Ayrıca Mercedes ve MAN'ın Türkiye'de ürettiği yeni nesil modeller de fuarda yer aldı. Dün basın mensupları için kapılarını açan fuara 42 ülkeden 1.400'den fazla şirket katıldı. Fuar, 25 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
ALMANYA'DA VİTRİNE ÇIKTI
HANNOVER'DEKIİfuara damga vuran Türk firmalarından biri de Ford Otosan oldu. 2021'de 2 milyar euro ile Türkiye'de tarihi yatırım kararı açıklayan şirket, Kocaeli ve Yeniköy fabrikalarında üretilen elektrikli E-Transit ile 2023'de üretimi başlayacak E-Transit Custom'ı dünyaya tanıttı. Ford Otosan'ın fuardaki en büyük sürprizi ise yüzde 100 elektrikli kamyonu oldu.
TÜRKİYE'NİN İLK HİDROJENLİ OTOBÜSÜ
KARSAN, fuarda seri üretim hidrojenli otobüsünün dünya lansmanını yaptı. Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsü olan e-Volution, önce Avrupa ülkeleri için üretilecek. Elektrikli e-ATA modelinin hidrojenli versiyonu olan e-Volution, 500 km'ye varan menzili ile dikkat çekiyor. Karsan CEO'su Okan Baş, Avrupa'da hidrojenli otobüs pazarının 5 yılda 2 bin adete ulaşacağını, 100 adet satış hedeflediklerini söyledi.
İLK ELEKTRİKLİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
TEMSA, yeni elektrikli araç modeli olan LD SB
E'yi tanıttı. LD SB E, Avrupalı
bir şirket tarafından
üretilen ilk elektrikli
şehirlerarası otobüs oldu.
Şirket, LD SB E ile elektrikli
ürün gamındaki araç
sayısını 5'e çıkardı. Temsa,
üç yılda elektrikli araçların
toplam üretim içerisindeki
payını yüzde 50'ye yükseltmeyi
hedefliyor.
E-TİCARET İÇİN ARAÇ GELİŞTİRDİ
ANADOLU Isuzu, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yüzde 100 elektrikli yeni modeli Big.e'yi tanıttı. Kurye, paket servis ve dağıtım hizmetleri sunan işletmeler için tasarlanan Big.e, Anadolu Otomotiv Sanayi imzasını taşıyan ilk model. Araç, 2024'te satışa sunulacak.