Türk Hava Yolları Sharm El Şeyh’te 10 yılı geride bıraktı

Türk Hava Yolları misafirlerini, kış aylarında dahi renkli bir yaz tatili vadeden bu şehre İstanbul'dan yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşla ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi ile ulaştırıyor. Güncel durumda haftada 10 frekans olarak gerçekleştirilen uçuşlar çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing737 MAX uçaklar ile icra ediliyor.

THY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLMUŞTUR: HEDEFİMİZ GÜNDE 2 SEFER

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Şarm El Şeyh destinasyonu ile ilgili, "Kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkanı sunan Şarm El Şeyh kenti günden güne artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Öyle ki halihazırda haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiğimiz bu güzel şehre günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda yoğunlukla Avrupa'dan ilgi gören Şarm'ı gelecek yıllarda daha geniş bir coğrafyanın deneyimlemesi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.





Küresel marka THY, Mısır'ın incisi Şahrm'ı dünyanın diğer 128 ülkesine bağlarken, bölge çoğunlukla Rusya, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor. Sonrasında ise Asya ülkelerinin önemli ilgisi ön plana çıkıyor. Türkiye vatandaşları için bu şehri cazip kılan en önemli özelliklerden biri ise vize uygulamasının olmaması.

El Salaam, Naama, ve Nabq bölgelerinden oluşan kent zamanla Türk turizmcilerin dikkatini bu bölgeye çekmiş. Bölgede 11 yıldır 5 tesisiyle turizm faaliyetini sürdüren Rixos oteller zinciri Avrupa ve Türkiye'den gelen konuklarına Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sergiliyor.

RİXOS MISIR OTELLERİ CEO'SU ERKAN YILDIRIM: OTELLER HAVAALANINA 10 DAKİKA MESAFEDE

Rixos Mısır Otelleri Ceo'su Erkan Yıldırım, Sharm' da iklim şartlarının 12 ay boyunca hem denize girebilme hem güneşlenebilme imkanını sağladığını, buranın sadece deniz, kum güneş üçlemesinden ibaret değil gezilecek çok nokta olduğunu belirterek, "Gelenlerin tatil süresince sıkılmadan hem eğlenip hem dinlenebileceği bir destinasyon diyebiliriz" dedi

Ağırlıklı olarak İngiltere, Belçika Hollanda, Litvanya ve Estonya'nın yanı sıra vizelerin kalkmasından sonra Türkiye'den de çok sayıda tatilci ağırladıklarını belirten Yıldırım, "Türk vatandaşları için Sharm el Şeyh destinasyonuna vizeler tamamen kalktı, sadece rezervasyon bilgisi ve uçak biletiyle hiçbir vize ücreti ödemeden. 2 saat 15 dakika içerisinde İstanbul'dan ulaşabiliyorsunuz. Otellerimizin konumu da deniz kenarında havalimanına 10 dakika mesafede. Misafirlerimiz, kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede bulunan otellerimize ulaşabiliyorlar. Türk oteli olduğumuz için hem Türk yönetici ve Türk personelle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir yabancılık çekmeden hem yeme içme kültüründe hem de iletişim kurabilmede herhangi bir sorun yaşamazlar." diye konuştu.

5 otele ek olarak yapımı devam eden 5 projelerinin daha olduğunu belirten Yıldırım, Mısır genelinde mevcut 3 bin oda sayısını 3 yıl içerisinde 10 bin odaya çıkarmak hedefinde olduklarını da sözlerine ekledi.

"ASKERİ BÖLGEYMİŞ MISIR ' IN EN ÖNEMLİ TURZM MERKEZİ OLMUŞ"

Mısır'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Sharm, 1967'deki Mısır-İsrail savaşı sırasında İsrailliler tarafından askeri amaçlarla kurulmuş. Yapılan antlaşmalarla daha sonra Mısır'a verilmiş. 1980 yılından itibaren bölgede yürütülen turizm faaliyetiyle ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiş. Şarm el Şeyh, Kızıldeniz'e uzanan Sina Yarımadası'nın tam güney ucunda yer alıyor. Altın renkli kumlu plajları, kristal berraklığındaki denizi, zengin sualtı yaşamı ve mercan resifleriyle doğanın cömertçe göz önüne serildiği çarpıcı bir coğrafyaya sahip.

RAS MUHAMMED DOĞAL MİLLİ PARKI DALIŞ TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Kızıldeniz, dalış için dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak görülüyor. Doğal mercan resiflerine ve tropikal balık türlerine ev sahipliği yapan Kızıldeniz'deki Ras Muhammed Doğal Milli parkı turizm beldesinin en popüler rotalarından biri. Ras Muhammed, sualtı zenginliğini keşfetmek için bölgeyi tercih edenlerin uğrak noktası olmuş. Sualtı, şnorkelle veya tüplü dalış yapabilecek turlar dışında yüzeyi cam olan teknelerle de izlenebiliyor, 200 civarında mercan türü, binin üzerinde balık çeşidi parkı cazip hale getiriyor.

Kızıldeniz'de tüplü dalış gerçekleştiren Milliyet gazetesi Muhabiri aynı zamanda dalış tutkunu Gökhan Karakaş, bölgenin bir açık hava laboratuvarı olduğunu belirterek, Hint Okyanusu'nun sıcak, besin değeri yüksek suyunun akıntılarla gelerek bu bölgede canlı çeşitliliğini arttırdığını, buradaki doğanın insanlığa miras olduğunu söyledi.

ATV'LERLE ÇÖL SAFARİ

Şarm el-Şeyh'te yapılacak en güzel aktivitelerden biri de çöl safarisi. Quad veya ATV denilen dört teker çekişli araçlara tek, çift ya da 4 kişi binilelerek çölün uçsuz bucaksız keyfi çıkarılabiliyor. Bedevi çadırlarında yöresel lezzetlerin tadına bakılabiliyor.

ESKİ ÇARŞI

Her türlü turistin ihtiyacına cevap veren bu şehirde otantik dokuyu hissetmek isteyenler Eski Çarşı'nın yolunu tutup, alışverişte yapabiliyorlar. Çarşı merkezinde 2017'de açılan El Mustafa Camisi'nde Osmanlı mimarisinin etkilerini görmek mümkün. Eski Çarşı'nın yakınında, deniz kenarında bulunan Farscha Mountain Lodge'da hepsi bir uyum içindeki objelerin çokluğu, müşterilerinin başını döndürüyor