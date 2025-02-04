Türk Lirası’nın reel değeri 5 yılın zirvesine çıktı

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puan seviyesine çıktı. Böylelikle Türk Lirası'nın reel değeri son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puana yükseldi.
ÜFE BAZLI ENDEKS DE YÜKSELDİ
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,4 artarak 99,03 puana çıktı. Aralık ayında 96,65 olarak açıklanan endeks, 96,73 puana revize edilmişti.
Öte yandan Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeks: 63,28'den 65,58 puana yükseldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeks: 77,58'den 81,15 puana çıktı. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değerini gösteriyor.