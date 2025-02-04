Türk Lirası’nın reel değeri 5 yılın zirvesine çıktı

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puan seviyesine çıktı. Böylelikle Türk Lirası'nın reel değeri son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puana yükseldi.