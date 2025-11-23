Türk markaları MAPIC’te güç gösterisi yaptı

Perakende ve gayrimenkul sektörünün en büyük buluşmalarından olan Cannes'daki MAPIC 2025'te Türk rüzgârı esti. 4-6 Kasım tarihlerinde düzenlenen, "Değer yaratmak, büyümeyi sağlamak" temasıyla kapılarını açan fuara, 2.000 marka ve zincir mağaza temsilcisi katıldı. Türkiye ise MAPIC'te aralarında Alix Avien, Avva, Damat, DeFacto, Derimod, Ebebek, Flo, Hemington, İpekyol, Kiğılı, Lufian, Naramaxx, Nebim'in olduğu 13 firmayla temsil edildi. Markalar 'Turkish Brands' standında Türk bayrağını dalgalandırdı. Ticaret Bakanlığı, Turkish Apparel ve İHKİB desteğiyle oluşturulan Turkish Brands platformu, Türk markalarına uluslararası yatırımcılarla stratejik bir vitrin sundu.Yurtdışına açılmak isteyen Türk markaları için MAPIC, "doğru kişiyle, doğru masada, doğru zamanda buluşma" fırsatı sunuyor. Markalara, yeni pazarlarla doğrudan temas ve kalıcı iş ortaklıkları kurma zemini yaratıyor. Türk markalarının uluslararası pazarlarda güçlenmesine rehberlik eden Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "MAPIC, yalnızca bir fuar değil küresel perakende ekosisteminin kalbinin attığı bir merkez. Türk markalarının bu platformda görünür olması, ülkemizin perakende gücünü uluslararası arenada kanıtladı. MAPIC 2025, bu yıl Türk markalarının küresel ağlardaki etkisini güçlendiren bir kilometre taşı oldu" dedi.MAPIC Fuarı'nda SABAH Gazetesi'nin özel gazetesi de dağıtıldı.