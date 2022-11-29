Türk perakende sektörünün öncü markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC, kapılarını açtı

Alkaş'ın Türkiye temsilciliğini yaptığı, Türk perakende markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC, 26. kez kapılarını açtı. 29 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihinde Fransa Cannes'da dünyanın en önemli perakende markalarının yanı sıra hizmet üreten teknoloji firmalarını, yeni AVM projelerini, eğlence işletmecileri, yatırımcıları, danışmanlık firmalarını ve masterfranchise'ları bir araya getirdi.

İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) önderliğinde kurulan Turkish Brands çatısı altında AC&co, Chakra, D's Damat, Ipekyol, Kiğılı, Madame Coco, NaraMaxx, Nebim, Penti ve Perspective yerini alırken fuara standla katılan diğer firmalar arasında ise POLİN, Tavuk Dünyası Gagava standı ile Food and beverage ve Cloud4Feed Retail Tech Lab alanındaki standı ve Inovasyon Stage'de gerçekleşen sunumuyla MAPIC'te yerini aldı. Defacto; müşteri deneyimi, Getir Fransa ise Lojistik ve Perakende konulu konuşmalarıyla konferans programında yerini alırken, Alkaş Türkiye temsilciliği aracılığıyla stant ile fuara katılan Özbekistan – Tashkent City Mall MAPIC açılış partisinde ana sponsor olarak yerini aldı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer'in bu noktadaki değerlendirmeleri ise şöyle oldu:

Türk perakende sektörünün öncü markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC'in bu yıl "İnsan, Mekan ve Karlılık" ana teması ile gerçekleşeceğini belirten Aközer, MAPIC, 26'ıncı kez doğru yatırımcıyı doğru zamanda, doğru kurumlarla bir araya getirdi. Perakende sektöründe global yatırım hareketlerine yön veren 10 Türk perakende markasını bir araya getiren ve İHKİB önderliğinde kurulan Turkish Brands standındaki markaları tek çatı altında tanıtmayı amaçlıyoruz. Geçen sene pandemi var yok arasıydı ve dünya genelinde MAPIC katılımı biraz daha zayıftı. Ama bu yıl MAPIC, pandeminin de hafiflemesiyle birlikte gerçekten büyük heyecanla çok daha ilgi çeken bir pozisyonda konumlanıyor. Türkiye'de tabii bundan payını alıyor. Geçen seneler fuara katılım konusunda emin olamayan Türk perakendecileri ve AVM yatırımcıları bu yıl MAPIC'e daha emin adımlarla ilerledi ve bu noktada bu sene yüksek bir katılım söz konusu. Bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, fikir alışverişine imkân tanıyan, deneyimlerin paylaşıldığı ve yeni iş birliklerinin doğduğu başarılı ve keyifli bir üç gün geçireceğimize inanıyorum. Bununla birlikte Türk firmalarının globalleşme yönündeki adımları açısından önem taşıyan bir diğer organizasyon olarak artık gelenekselleşmiş akşam yemeği ile de Türk AVM ve perakende sektörünün uluslararası yatırımcılarla buluşacaklar. Bu platformun aynı zamanda fuar ile birbirini bütünlediğini düşünüyorum gündüz yoğun fuar gündeminde vakit bulamayan firmalar için network imkânı sunuyor." dedi.