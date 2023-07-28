Türk Savunma Sanayisi IDEF’i çekim merkezi yaptı! SSB Başkanı Görgün: ’Tüm göstergelerde ciddi artış var’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl 16'ncısı düzenlenen fuarda geçmiş yıllara göre daha fazla yoğunluk olduğunu söyledi. Bu yıl uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının da arttığını belirten Görgün, "Önceki IDEF'te 38 bin metrekare alan kiralanmıştı, bu yıl 43 bin metrekare alan kiralandı. 81 ülkeden delegasyonlar var, 102 ülkeden katılım olmuş. Yaklaşık 60 bin katılımcı var. Bunun da yaklaşık 10 bini uluslararası katılımcı. Resmi heyetlerle gelen delegasyonların sayısı da 700'ün üzerinde. Fuar çok güzel başladı, güzel, yoğun tempoda devam ediyor" dedi.
Uluslararası heyetlerle görüşmelerinde Türk savunma sanayisinin gelişimine yönelik takdir dolu değerlendirmeler aldıklarını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:
"Birçok delegasyon Türkiye'deki bu gelişimi rol model olarak almak, kullanmak, değerlendirmek istiyor. Kendi gelişimlerinde Türkiye'nin tecrübelerini, tecrübe aktarımını önemsediklerini söylüyorlar. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesintisiz, sürekli desteğiyle savunma sanayimizi bugünlere getirdik. Deniz, kara, hava her ortam için platform üretebilir durumdayız. Bu platformların içinde var olan sistemleri, alt sistemleri yerli teknolojilerimizle sağlayabilir durumdayız. Dünyanın bir ucuna sistem satabilir, ellerinde var olan sistemleri modernize edebilir konuma geldik. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin. Savunma sanayisindeki ürünlerle belki ilk anlamda bu fuarla ön plana çıkıyoruz ama bunun arkasındaki altyapı, yetkinlik, insan kabiliyeti ve niteliği aslında geri planda da kendini gösteriyor. Çünkü savunma sanayisi malumunuz yüksek teknoloji içeren bir alan. Yüksek teknolojiyi kullanmanız gerekiyor."
"TÜM GÖSTERGELERDE CİDDİ ARTIŞ"
Sektörde çalışan ve firma sayısının 20 yıl öncesine göre ciddi oranda arttığına dikkati çeken Görgün, "O dönem 50-60 firma varken bugün 2 bin 700'ün üzerinde firma var. Sadece AR-GE'ye ayrılan bütçe 50 milyon dolar civarındayken bugün 2 milyar dolar. AR-GE harcamalarında 40 kat atış gözlemleniyor. Ciro aynı şekilde 1 milyarlardan 12 milyar dolarlara çıktı. İhracatımız 250 milyon dolar civarındaydı 20 yıl önce, geçen sene itibarıyla 4,4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolara yaklaştık, yıl sonuna doğru 6 milyar doları hedefliyoruz. Yakın zamanda da 10 milyar dolar bandına ulaşacağımızı gözlüyoruz. Platformlarımızı uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça gelişimimiz daha da artacaktır diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Fuar kapsamında imzalanan sözleşmelerin, toplantıların yeni açılımlara vesile olacağını dile getiren Görgün, her yönüyle uluslararası bir fuara yakışır bir etkinlik yapıldığını bildirdi.
"GAYRETLE, HEYECANLA, ŞEVKLE"
IDEF'23'te çok yeni ürünler bulunduğunu, firmaların bunları gururla sunduklarını ifade eden Görgün, "Türk savunma sanayisinde oluşturduğumuz o piramit yapının her katmanında yapılabilecek paylaşımlar, işler var. Burada sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşmuş durumda. Gayretle, heyecanla, şevkle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Fuar sırasında imzalanan ihracat sözleşmeleri olduğunu, bunların fuar sonrasında toplu şekilde paylaşılabileceğini belirten Görgün, şunları kaydetti:
"Bir taraftan ihracat görüşmeleri, yeni pazar açılımları olmakla beraber yeni ürünler için de birbirini tamamlayan ülkeler ve firmalar için fırsat oluyor. Günün sonunda tabii ki hedefimiz böyle fuarlarla ihracatımızı daha da artırmak. Burada imzalanan sözleşmeleri fuar salonundaki genel değerlendirmemizde paylaşıyor oluruz."
FARKLI ÜLKELERDEN IDEF'23 İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN KATILIMCILAR MEMNUN
Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firma katılıyor.
Farklı ülkelerden IDEF'23 için İstanbul'a gelen katılımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Endonezya'dan katılan Pt. Langit Biru Parasut şirketinin üst düzey yöneticisi Aprinovita Nurfirdaus, fuarın kendileri açısından iyi geçtiğini belirterek, "Türkiye'de bazı ilginç ürünlerle karşılaştım ve fuarda bunlar hakkında bilgi aldım." dedi.
Nurfirdaus, fuarda diğer şirketlerle görüşmeler yaptıklarını ve ortak girişim oluşturmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.
Endonezya'nın gelişmiş bir endüstriye sahip olduğunu anlatan Nurfirdaus, Türkiye ile Endonezya'nın savunma sanayisinde halihazırda süren işbirliğini daha da geliştirebileceğini söyledi.
"HİZMETLERİMİZİ ULUSLARARASI ŞİRKETLERE SUNMAK İÇİN BİR FIRSAT"
Uydu ve iletişim alanında faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Yahsat şirketinin genel müdür yardımcısı Hamad el-Tair, IDEF'in dünya çapında en büyük 4 fuardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim için katılımımız stratejik öneme sahip. Burada yeni nesil uyduları tanıtıyoruz." diye konuştu.
Tair, fuar sayesinde ürünlerini Türk ve uluslararası şirketlere sunma fırsatı yakaladıklarını aktardı.
ÇİNLİ ŞİRKETLERİN SAYISI DİKKATİ ÇEKTİ
Çinli şirketler IDEF'23'e yoğun ilgi gösterdi.
Fuara, askeri tekstil ürünlerinden hava savunma sistemlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Çin menşeli 70'ten fazla şirket katıldı.
Bunlardan biri olan Hangzhou Oxman Sourcing şirketinin yöneticisi Candice Chen, "Bu fuar, bizim gibi ihracat odaklı çalışan firmalar için çok büyük bir fırsat sunuyor. Ürünlerimizi sergileme imkanı buluyoruz. Türkiye çok önemli bir konumda bulunuyor. Bu da dünyanın birçok yerinden insanların buraya gelmesini sağlayarak bize avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Armor China şirketinin sahibi Jack Yu da fuarın kendileri açısından verimli olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Standımıza gelip şirketim ve ürünlerim hakkında yazışan ve tartışan çok sayıda müşterimiz oldu. Bu fuardan sonra Çin'e geri döneceğiz, onlarla irtibata geçeceğiz ve iletişim halinde olacağız."