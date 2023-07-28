Türk Savunma Sanayisi IDEF’i çekim merkezi yaptı! SSB Başkanı Görgün: ’Tüm göstergelerde ciddi artış var’

"TÜM GÖSTERGELERDE CİDDİ ARTIŞ"

Sektörde çalışan ve firma sayısının 20 yıl öncesine göre ciddi oranda arttığına dikkati çeken Görgün, "O dönem 50-60 firma varken bugün 2 bin 700'ün üzerinde firma var. Sadece AR-GE'ye ayrılan bütçe 50 milyon dolar civarındayken bugün 2 milyar dolar. AR-GE harcamalarında 40 kat atış gözlemleniyor. Ciro aynı şekilde 1 milyarlardan 12 milyar dolarlara çıktı. İhracatımız 250 milyon dolar civarındaydı 20 yıl önce, geçen sene itibarıyla 4,4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolara yaklaştık, yıl sonuna doğru 6 milyar doları hedefliyoruz. Yakın zamanda da 10 milyar dolar bandına ulaşacağımızı gözlüyoruz. Platformlarımızı uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça gelişimimiz daha da artacaktır diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında imzalanan sözleşmelerin, toplantıların yeni açılımlara vesile olacağını dile getiren Görgün, her yönüyle uluslararası bir fuara yakışır bir etkinlik yapıldığını bildirdi.