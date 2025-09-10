Türk tahviline 3 kattan fazla talep

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla birlikte elde edilen pozitif sonuçlar, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi artırmaya devam ediyor. Bu yıl 3.1 milyar dolarlık hisse senedi alan yabancılar, Hazine'nin borçlanma araçlarına da yüksek talep gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 9 Eylül tarihinde sonuçlanan tahvil ihracında 2 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.950, getiri oranı yüzde 7 oldu. İhraca yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11'si Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. İhraç tutarı 16 Eylül 2025 tarihinde Hazine'nin hesaplarına girecek. 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verilmişti. Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10.75 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.