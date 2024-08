Türk ürünleri olimpiyatı fethetti

Uluslararası müsabakalarda spora verdiği desteklerle dikkatleri üzerinde çeken Trendyol, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın resmi sponsoru oldu. İşbirliği kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 'Resmi E-Ticaret Hizmetleri Partneri' de olan şirket, 'Made In Turkiye' etiketiyle özel bir olimpiyat koleksiyonu hazırladı.130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tarihindeki ilk Türk partneri olan Trendyol'un olimpiyatlara özel hazırladığı koleksiyon ise adeta yok sattı. Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde üretilen t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu, bez çanta gibi 19 farklı parçadan oluşan 60 bin ürün, Paris'in Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında bulunan resmi olimpiyat mağazasında satışa çıktı.Önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazada, 'Made In Turkiye' etiketli ürünler kalitesiyle öne çıkarken olimpiyatların da trendi oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, lisans anlaşması kapsamında özel bir olimpiyat koleksiyonu hazırladıklarını belirterek, "Olimpiyat koleksiyonumuzu IOC ile anlaşmamız kapsamında dünyanın dört bir yanında satışa çıkardık. Ayrıca Paris 2024 oyunları kapsamında Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında bir Resmi Olimpiyat Mağazası açıldı" diye konuştu. Olimpiyat koleksiyonunun Denizli başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında üretildiğini aktaran Çağlayan, "Koleksiyonda 19 farklı parça bulunuyor" dedi. IOC ile işbirliğinin IOC'nin gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda geçerli olduğuna vurgu yapan Çağlayan, "Anlaşmamız 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nı da kapsıyor. Bu özel koleksiyonları orası için de üreteceğiz" şeklinde konuştu.Trendyol'un vergi ödemediğine dair iddialara açıklık getiren Çağlayan, "Sosyal medyada paylaşılan bizim kargo şirketimiz. Ürünlerimizi daha hızlı dağıtmak için kurduğumuz bir yapı. Trendyol bir DSM Grup markası. DSM Grup olarak yalnızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu" dedi.Türkiye'de Silikon Vadisi yatırımının geldiği ilk şirketin Trendyol olduğunu anlatan Çağlayan, "Türkiye'ye 3 milyar dolar yatırım getirdik. Türkiye'ye böyle bir yatırım getiren bir teknoloji şirketi bulunmuyor. Yatırımcılarımız sadece yatırım değil, know- how paylaşımı ile de bize destek oluyorlar" dedi. Çağlayan, Türkiye'nin e-ihracatının yüzde 35'inin Trendyol üzerinden yapıldığını ifade etti.