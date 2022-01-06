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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Türk vatandaşlığına geçişe “TL” kriteri

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Türk vatandaşlığına geçişe “TL” kriteri

Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu gayrimenkul ve yatırım şartına "Türk Lirası" düzenlemesi getirildi. Cumhurbaşkanı kararına göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığı ile Merkez Bankası'na satılarak TL'ye dönüştürülecek. Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da TL'ye çevrilecek. Yabancılar, gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar olacak dövizi Türk bankaları aracılığıyla MB'ye satacak

Yabancıların Türk vatandaşlığına kabul için konut alımı veya yatırımlar için öngörülen Amerikan Doları karşılığı için yeni düzenleme getirildi. Yabancılar, en az 250 bin dolar tutarında ev alarak ya da en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanabiliyor. En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar da bu istisnadan yararlanabilecek. Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulan, en az 250 bin dolar veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan, tapu siciline 3 yıl süreyle devir, terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşmeyle taşınmazın satışının vaat edildiği yabancılara da vatandaşlık verilebilecek.

3 YIL TUTMA ŞARTI VAR
En az 500 bin doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla bankaya yatırıp aynı tutarda devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancılar da vatandaşlık alabilecek. Söz konusu döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya, bu banka tarafından da Merkez Bankası'na satılacak.

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Türk vatandaşlığına geçişe “TL” kriteri
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