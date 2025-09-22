Türk ve Amerikan iş dünyası New York’ta bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk ve Amerikan iş dünyasının katılımıyla New York'ta resepsiyon düzenledi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfı'nın birlikte kurdukları TURKEN Foundation'da düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra, ABD merkezli Müslüman organizasyonların liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, "Geçen yılı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi. Türkiye'nin geçmişle kıyaslandığında artık "iddiası daha güçlü bir ülke" olduğunu vurgulayan Kacır ise, "Türkiye artık 300 bin kişilik AR-GE ordusuyla inovasyon yapan, savunma sanayisinde, havacılıkta elde ettiği kazanımlarla adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke" diye konuştu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Büyükelçi Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington'da yapacağı temasların Türk-Amerikan ilişkileri bakımından yeni bir kilometre taşı oluşturacağını dile getirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir de iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarı çıkabileceğine işaret etti.