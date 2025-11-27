Türk vergi sistemine küresel ödül

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), çağrı merkezi ve kamu hizmeti alanında uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. VİMER, Contact Center World tarafından düzenlenen 2025 yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nde yarıştı. VİMER, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri kapsamında, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

BÖLGESELDEN DÜNYA FİNALLERİNE

Bu yıl 83'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ü aşkın projenin değerlendirildiği yarışmada VİMER, Avrupa- Orta Doğu-Afrika Bölgesel Finalleri'nde birçok ülkeden katılımcıyı geride bırakarak gümüş madalya elde etmişti. Bölgesel finallerde elde ettiği başarı sayesinde VİMER, dünya finallerine katılmaya hak kazandı. VİMER, Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen dünya finallerinde Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgelerinden gelen finalistlerle yarıştı. Yarışmanın en zorlu kategorisi olarak kabul edilen "en iyi kamu hizmeti" dalında VİMER, dünya ikinciliğini elde etti. Merkez, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimli personeliyle vatandaşların vergiye ilişkin her türlü soru, talep ve bildirimine yanıt verilmesini sağlıyor. VİMER'in faaliyetleri arasında, telefonla çağrı merkezi desteği, dijital platformlar üzerinden 7/24 erişim, mükellef odaklı çözüm ve yönlendirme hizmetleri ile engelli, yaşlı ve hasta mükellefler için özel hizmet modelleri yer alıyor.