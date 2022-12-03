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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Turkcell engelleri teknoloji ve sosyal projeleriyle aşıyor

Turkcell engelleri teknoloji ve sosyal projeleriyle aşıyor
TURKCELL, Engel Tanımayanlar çatısı altında Hayal Ortağım Uygulaması, BiP Cana Yakın projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi ve Engelsiz Spor gibi projelerle teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü topluma taşıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, herkes için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek için farklı projelerle toplumsal hayata dokunduklarını söyledi. Erkan, "Üstün ve yenilikçi Turkcell teknolojilerini, herkes için erişilebilir çözümlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle bir araya getiriyor, engelli bireylerin önündeki sosyal bariyerleri aşmalarına yardımcı oluyoruz. Erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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Turkcell engelleri teknoloji ve sosyal projeleriyle aşıyor
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