Turkcell fiber alt yapıya 1.5 milyar yatıracak

TURKCELL
Genel Müdürü Murat Erkan
, fiber alt yapıda Türkiye
'nin ihtiyacının 1-1.5 milyon kilometre olduğunu belirterek, "10 yılda altyapıya 7.6 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl da 1.5 milyar lira civarında bir yatırım planlıyoruz" dedi. Türkiye'de 450 bin kilometre fiber altyapı olduğuna dikkat çeken Erkan, "Bunun 53 bin kilometresi bizim tarafımızdan yapıldı. Şimdi bu 450 bin kilometrelik altyapı Türkiye için yeter mi? Yetmediğini bütün detaylı ölçümlerde görüyoruz. Bizim gitmemiz gereken yer 1 milyon, 1 buçuk milyon kilometre. Türkiye'nin her yerinin rekabetçi olması lazım. Hızlarımızı artırmamız lazım" dedi. Açıklamasında 'ortak alt yapı konusuna da değinen Erkan, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın işin yönünü gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak alt yapı dijital Türkiye hedefine ulaşabilmenin en temel somut yoludur diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten bu konuda gitmemiz gereken yönü gösterdi. Ulaştırma Bakanlığımız
, BTK bütün kuruluşlar bununla ilgili çalışıyor. Burada anladığım kadarıyla varlık fonunun da de içinde olduğu yeni bir yapının oluşması konusunda da bir fikir birliği var. Biz de bu konuyu destekliyoruz. Rekabet fiber kablo alt yapısında olmasın."