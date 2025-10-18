Turkcell Genel Müdürü Koç: Kişiye özel tarife dönemi başlıyor

YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZEL TARİFE DÖNEMİ

Koç, Turkcell'in yapay zekayı aktif olarak kullandığını belirterek, "Turkcell için yazılan beş kodun biri artık yapay zeka tarafından yazılıyor. 38 milyon müşterimiz için esnek ve optimum tarifeler oluşturacağız. Bu tarifeler tamamen yapay zeka tarafından kişiye özel hazırlanacak" dedi.

Koç, "Faturalandırma da buna göre şekillenecek. Bunu sadece telefon olarak düşünmeyin. Etrafımızdaki bütün ekosistemler internete bağlı olacak. Gigabaytlar arası transferlerde getireceğiz" ifadelerini sözlerine ekledi.

"Her müşterinin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş tarifelere ulaşmasını sağlayacağız" diyen Koç, 5G ile birlikte veri kapasitesinin artacağını, kullanıcıların daha yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle internete erişeceğini ifade etti.

TÜRKİYE'YE 30 MİLYOR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell olarak Türkiye'ye son 30 yılda 30 milyar doları aşan bir yatırım yaptıklarını belirten Koç, "Biz kendimize Türkiye'nin Turkcell'i diyoruz. Dün atmış olduğumuz imzalar yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şuan 5 bin 300 çalışanımız var. Call center şirketimizde 15 bin, bayilerimizde ise 30 bin. Toplam olarak 50 bin kişilik bir aileyiz" dedi.

BİP, BÜTÜN MESAJLAŞMA UYGULAMALARININ TRAFİĞİNİ KARŞILAR DURUMDA

"Üzerimizde bir sorumluluk var. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyen Koç, "BİP bunun için yapıldı. Diğer rakiplerimizden geride değiliz. Türkiye'deki bütün mesajlaşma uygulamalarını BİP'e yönlendirseniz hepsinin trafiğini karşılayabilecek durumdayız. Kapasite ve güvenlik sorunumuz yok. Bütün veri altyapımız hazır. Sunucu sayımızı artırabilecek durumdayız" bilgilerini paylaştı.

TÜRKİYE GENELİNDE 5G SİNYALİ VERİLECEK

Koç, 700 megahertz bandıyla kapsama alanının genişleyeceğini, 3,5 gigahertz bandıyla da 5G kapasitesinin artırılacağını belirterek, "1 Nisan itibarıyla bütün şehirlerimizde 5G sinyali vereceğiz" dedi.