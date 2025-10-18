Turkcell Genel Müdürü Koç: Kişiye özel tarife dönemi başlıyor

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.
Koç, 5G teknolojisinin Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacağını belirterek, "5G'de en yüksek kapasiteye sahip şirketiz. Bir baz istasyonu milyonlarca bağlantı sağlayacak. Türkiye'de 5G uyumlu telefon oranı yüzde 20 seviyesinde" dedi.
Her yerde fiber hızlı internet altyapısının oluşturulacağını vurgulayan Koç, milyonlarca Süperbox kullanıcısının bulunduğunu belirterek, "Süperbox ile kablolu bağlantılar arasında hız farkı olmayacak. Yükleme hızlarını 200 megabayta kadar çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
5G, SANAYİ VE TEKNOLOJİDE YENİ DÖNEM AÇACAK
Koç, 5G'nin yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, sanayi ve üretim sektörü için de büyük önem taşıdığını söyledi.
"Artık kullandığımız birçok cihaz internete bağlı. 5G, bu ekosistemi desteklemek için geliştirildi" diyen Koç, giyilebilir teknolojilerden uzaktan kontrollü robotlara kadar birçok alanda düşük gecikmeli bağlantı sayesinde önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti.
Sağlık sektöründe de 5G'nin devrim yaratacağını vurgulayan Koç, "İstanbul'daki bir doktorumuz İzmir'de bir ameliyatı gerçekleştirebilecek. Arama kurtarma robotları uzaktan kontrol edilebilecek. Hayatımızda yeni bir çağ açılıyor" diye konuştu.
TOGG'DA 5G DÖNEMİ BAŞLIYOR
Koç, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bağlantı ve güncelleme hizmetlerinin Turkcell tarafından sağlandığını belirterek, "Yakın zamanda Togg'a 5G'yi getireceğiz. Ancak asıl önemli olan 5G'nin fabrikalarda kullanılması. Her fabrikaya özel 5G altyapısı kurulabilecek" dedi.
"Robotların ışığa ve ısıya ihtiyaç duymadığı karanlık fabrikalarda verimlilik ve karlılık en üst seviyeye çıkacak. Ancak insan unsuru her zaman karar verici olarak sistemin merkezinde kalacak" ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZEL TARİFE DÖNEMİ
Koç, Turkcell'in yapay zekayı aktif olarak kullandığını belirterek, "Turkcell için yazılan beş kodun biri artık yapay zeka tarafından yazılıyor. 38 milyon müşterimiz için esnek ve optimum tarifeler oluşturacağız. Bu tarifeler tamamen yapay zeka tarafından kişiye özel hazırlanacak" dedi.
Koç, "Faturalandırma da buna göre şekillenecek. Bunu sadece telefon olarak düşünmeyin. Etrafımızdaki bütün ekosistemler internete bağlı olacak. Gigabaytlar arası transferlerde getireceğiz" ifadelerini sözlerine ekledi.
"Her müşterinin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş tarifelere ulaşmasını sağlayacağız" diyen Koç, 5G ile birlikte veri kapasitesinin artacağını, kullanıcıların daha yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle internete erişeceğini ifade etti.
TÜRKİYE'YE 30 MİLYOR DOLARLIK YATIRIM
Turkcell olarak Türkiye'ye son 30 yılda 30 milyar doları aşan bir yatırım yaptıklarını belirten Koç, "Biz kendimize Türkiye'nin Turkcell'i diyoruz. Dün atmış olduğumuz imzalar yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şuan 5 bin 300 çalışanımız var. Call center şirketimizde 15 bin, bayilerimizde ise 30 bin. Toplam olarak 50 bin kişilik bir aileyiz" dedi.
BİP, BÜTÜN MESAJLAŞMA UYGULAMALARININ TRAFİĞİNİ KARŞILAR DURUMDA
"Üzerimizde bir sorumluluk var. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyen Koç, "BİP bunun için yapıldı. Diğer rakiplerimizden geride değiliz. Türkiye'deki bütün mesajlaşma uygulamalarını BİP'e yönlendirseniz hepsinin trafiğini karşılayabilecek durumdayız. Kapasite ve güvenlik sorunumuz yok. Bütün veri altyapımız hazır. Sunucu sayımızı artırabilecek durumdayız" bilgilerini paylaştı.
TÜRKİYE GENELİNDE 5G SİNYALİ VERİLECEK
Koç, 700 megahertz bandıyla kapsama alanının genişleyeceğini, 3,5 gigahertz bandıyla da 5G kapasitesinin artırılacağını belirterek, "1 Nisan itibarıyla bütün şehirlerimizde 5G sinyali vereceğiz" dedi.