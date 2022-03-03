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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Turkcell odağına dijital ihracatı aldı

Turkcell odağına dijital ihracatı aldı

Küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefleyen Turkcell, dijital ihracata odaklandı. Ataç Santuğ, “Finansmana ihtiyacımız olmadığı için seçici davranıyoruz” dedi

Dijital servislere ve bunların ihracatına odaklanan Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor. Mobil Dünya Kongresi'nde, grubun küresel alandaki gücü, dijital ihracat çalışmaları ve 5G konusundaki son gelişmeleri paylaşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını artırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz" dedi. Turkcell'in dijital servisler alanındaki uluslararası yatırımlarına da değinen Ataç Tansuğ, Digicell markasıyla Karayipler'de ve Asya Pasifik bölgesinde büyük ve verimli operasyonlar yürüttüklerini aktardı.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİ
Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yapay zeka ve yazılımın teknolojide çığır açtığını kaydetti. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise, 5G konusunda özellikle birçok sanayi kolu için yenilikçi uygulamaların öne çıktığına işaret etti.

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Turkcell odağına dijital ihracatı aldı
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