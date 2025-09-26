Turkcell, sürdürülebilirlikte sektörünün dünya lideri

Sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden Turkcell, Londra Borsası Grubu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından yayımlanan ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde küresel telekom lideri oldu. Turkcell, LSEG ÇSY Endeksi'nde dünya genelindeki 286 telekom şirketi arasında 1'inci sıraya yerleşerek, sektörünün en yüksek ÇSY skoruna sahip şirketi oldu.

BM İklim Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, 286 telekom şirketi arasında Turkcell'in 1'inci olduğunu belirterek, "LSEG ÇSY derecelendirmesinde elde ettiğimiz bu başarı, çevre vizyonumuzu finansal başarıyla buluşturan stratejimizin uluslararası bir teyididir. Hedefimiz hem karbon ayak izimizi azaltmak hem de gelecek nesillere daha temiz ve daha yeşil bir dünya miras bırakmak" dedi.