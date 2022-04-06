Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıdı

EN FAZLA AŞI TÜRKİYE VE BREZİLYA'YA TAŞINDI

Aşıların da dahil olduğu sağlık ürünlerini 'TK Pharma' adını verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran, sağlık ürünleri kategorisinde ise geçen yıl yüzde 8 oranında pazar payına ulaşan Turkish Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı Türkiye'ye taşıdı. İkinci sırayı ise 100 milyon doz ile Brezilya alırken Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika ülkelerine ise birer milyon dozdan fazla aşı taşıması yapıldı. Taşınan aşıların üreticileri incelendiğinde ise ilk sıralarda 200 Milyon doz ile Coronavac, 120 Milyon doz ile Biontech, 12 Milyon doz ile Astra Zeneca ve 4 Milyon doz ile ise Moderna yer aldı

SMARTIST TESİSİ İLE TÜRKİYE İLAÇ VE MEDİKAL ÜRÜN ÜSSÜ OLABİLİR

Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava kargo tesisi SMARTIST sağlık ürünü taşımalarında bir küresel merkez olma yolunda ilerliyor. 340 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava kargo tesislerinden biri olan yerleşke, 9 bin metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla da ilaç ve sağlık ürünlerinin, hızlı ve güvenilir şekilde sevk edilmesi için önemli avantajlar sağlıyor. Küreselleşmenin ve Kovid-19 salgını ile ilaç endüstrisine olan talebin artması hava kargo lojistiğine olan talebi de olumlu yönde etkilerken, Turkish Cargo yeni yatırımları ve uzman ekipleriyle Türkiye'yi dünyanın sağlık merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.