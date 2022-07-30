Turkish Cargo, hedefine adım adım ilerliyor! En iyiler arasında yerini aldı

Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre; hava kargo pazarı yüzde 6.9 oranında daralma gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo ise başarılı performansı ile WACD listesinde 4. sıraya yükseldi.

HEDEF İLK ÜÇ

Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedeflerini planladıkları şekilde gerçekleştireceklerini ifade ederek "Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik konumumuz ve altyapı imkânlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak" dedi.

RAKİPLERİNDEN POZİTİF AYRIŞTI

Küresel hava kargo sektörünün zor bir dönemden geçtiği salgın döneminde rakiplerinden pozitif ayrışarak yükselişini sürdüren Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA verilerine göre 2010 yılında dünyada 33'ncü sırada yer alırken 2017 yılında ise WorldACD verilerine göre yüzde 3.2 pazar payı ile 10'ncu sırada, bu yılın haziran ayı verilerine göre de 4.8 pazar payı ile 4'ncü sırada yer aldı.

ASYA, AVRUPA VE ORTADOĞU PAZARINDA İLK SIRALARDA

Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo, aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satış tonaj bazında yüzde 18 büyüme gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2'nci Hindistan'da ise 3'ncü sırada yer aldı.

100 NOKTAYA DİREK KARGO UÇUŞU

Yolcu ve kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya uçarken uçtuğu direkt kargo nokta sayısı yüzde 36.98 artışla 100'e ulaştı. 2025 yılına hedef ise 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermek. Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59.43 artarak 1.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, 2025 yılında küresel ölçekte 3.5 Milyar ABD Doları gelir ve 2 Milyar ABD Doları değerinde lojistik ekosisteme ulaşarak hizmet kalitesi bakımından ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor.