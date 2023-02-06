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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:13

Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak

Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo, deprem bölgesine yurt içi ve yurt dışından gönderilecek yardım ile ekipmanları ücretsiz taşıyacak.

AA
Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Turkish Cargo, deprem bölgesine yardım malzemelerini götürmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana varışlı toplam 4 uçuş planlandı.

Şirket, deprem bölgesine yurt dışından gelecek yardım malzemelerini de ilgili büyükelçiliklerin onayı alındıktan sonra ücretsiz taşıyacak.

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Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak
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