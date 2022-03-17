Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI POZİSYONUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Washington ve New York'ta kurdukları temaslara değinirken, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı.

Altunyaldız, "ABD ile ilişkilerimizde zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Bununla birlikte biz ABD için stratejik bir müttefik ve NATO üyesi bir ülkeyiz. AB ile tam üyelik sürecindeyiz." diyerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki pozisyonunu hatırlattı.

Türkiye'de demokrasinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin işlevselliğine dikkati çeken Altunyaldız, "Türkiye'ye kim gelip yatırım yaparsa sonunda kazanan o olur." diye konuştu.

Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin AB ile ticaretinde "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" konusundaki çalışmalarına da değinerek, bu konuda iklim değişikliğinden endişe duyan bir ülke olan ABD ile de yatırım ve ticaret açısından yeni bir dönem başlayacağını, Türkiye'nin bu konuda rolünü en iyi oynayan ülkelerden biri olmaya hazırlandığını kaydetti.

"TÜRKİYE HER SEKTÖRDE BÖLGESEL BİR OYUNCUDUR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise kurumuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu konuşmasında, yabancı yatırımcılar için yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin çok daha cazip bir ülke haline geldiğini ifade etti.

İstikrarlı bir bölgesel pazara sahip olmanın önemine değinen Dağlıoğlu, "Özellikle Türkiye için yatırımlar sadece iç pazar için değildir. İddiamız, Türkiye'nin her iş modelinde her sektörde her zaman bölgesel bir oyuncu olduğudur." dedi.

"Türkiye'nin küresel yatırımcılara sunduğu değer nedir?" sorusuna kapsamlı cevaplar veren Dağlıoğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarını birleştiren bir noktadaki coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlara da değindi.