Türkiye Afrika’da gönüllere girdi

Afrika-Türkiye ilişkilerinin ciddi önem kazandığı son günlerde pazar çeşitliliği hamleleri sürüyor. Türkiye, 12-13 Ekim'de gerçekleşecek olan Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu'nda 3 bini aşkın Afrika'dan gelecek olan KOBİ ve iş insanını ağırlayacak. Birçok olanağın sağlanacağı forumda Afrika'nın stratejik ortaklığı ve yeni dünyanın Afrika'da yeni bir rol kapma mücadelesinin gelişimi en dikkat çekici konular arasında yer alıyor. A Para'da Uğur Korkmaz'ın sunduğu Kobi Platformu programına konuk olan Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu şu açıklamalarda bulundu: "Gündem Afrika'ya döndü. Bu tip zirvelerin ve zirve diplomasisinin önemi büyük. 1970'lerin başında Fransa'nın başlattığı bir gelenek bu. 28 tane zirve düzenlediler bugüne kadar. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu yumuşak güçle; Fransa'nın 28 zirvede yapamadığını Türkiye 4 zirvede başardı."Şu anda 40.5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin söz konusu olduğunu belirten Bengisu, "Hem bu hacmin 100 milyar dolarlara nasıl çıkarılabileceğine ilişkin hem de Afrika 2063 vizyonu öncesinde Afrika ve Türkiye'nin beklentileri, kıtada nasıl işbirliği sürdüreceğimiz konularına konsantre olmuş durumda Türkiye. Şu an itibarıyla 40.5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu son 20 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda 8 kat artmış durumda. Gayet iyi bir artış. Bunun 25 milyar doları bizim ihracatımız, Afrika kıtasında net ihracatçıyız. Türkiye, Afrika'da birçok ülkede gönüllere girdi" dedi.Türklerin Afrika kıtasında yoğun olarak bulunduğu sektörleri anlatan Bengisu, "Daha çok inşaat malzemeleri sektörü, altyapı, enerji ve savunma sanayi gibi ana sektörlerimiz var" dedi. Bengisu, "Türkiye artık Afrika'da 30 farklı ülkeyle; eğitim, sağlık ve savunma gibi özel stratejik anlaşmalar imzaladı. Afrika'nın Türkiye'ye ilgisi çok yoğun. Çünkü Türkiye'nin teknolojisi, üretimi ve kısa teslim temrinleri talebi artıyor. Özellikle savunma sanayi sektöründe Çinliler önde ama termin süresi bakımından Türkiye çok avantajlı koşullar ileri sürdüğü için Afrika'nın ilgisi tamamen buraya kaymaya başladı. Afrika'da sürekli malımızın ve hizmetimizin var olduğu ofisler kurarak marka değerimizi sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Afrika'da markamızı, imajımızı sürekli gündemde tutmalıyız" ifadelerini kullandı.TARIM ve gıda sektörlerinin de çok büyük önem taşıdığının altını çizen Bengisu, "Afrika'nın kendine yetme ve kendisini besleme gibi bir ideali var. Bu idealle Türk tarım makineleri ve üreticilerini o bölgede daha aktif pozisyon alarak gelecekteki gıda ve tarımla ilgili Türk teknolojilerinin Afrika'da başrol oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.AFRIKA'NIN 2063 vizyonuyla ilgili konuşan Bengisu şu ifadeleri kullandı: "Bu raporda 'Afrika Daha eşit bir ortak olarak görülmek istiyorum. Beni eşit ortak olarak görecek partnerler arıyorum' dedi. Ticaret hacminin geliştiği bir iddiaya doğru Afrika kendini yenileyecek. Türkiye, Afrika için çok önemli bir partner. Türkiye, Afrika'da 'kazan-kazan' dediğimiz stratejiyi ortaya koyduğu için Afrika'nın geleceğinde yumuşak bir gücü temsil ediyor. Türkiye, ne Fransa gibi Afrika'da kirli bir geçmişe sahip ne de Çin gibi B planları var