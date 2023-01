Türkiye atılım safhasında

Türk sanayisinin duayen isimlerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılında iş dünyasına yatırım çağrısında bulundu. Küresel ekonomilerin de sorunu olan enflasyonun düşeceğine inandığını söyleyen iş insanı, "Şimdi yatırımın tam zamanı" dedi. 60 yıllık iş hayatında birçok iniş ve çıkışa şahit oyduğunu ifade eden Konukoğlu, "Türkiye şu anda atılım safhasında. Türk milletinin selametli bir yolculuğa çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. "Çocukluğumdan bu yana iş yaşamının içindeyim, ekonominin çok kötü gittiği, döviz kurlarının altüst olduğu, gecelik faizlerin yüzde 7 binleri geçtiği günleri gördüm" diyen Konukoğlu, "Bunların hepsi bir şekilde geçti. Bugün küresel ekonomilerde sorunlar var, bunun da ülkemize yansımaları oldu. Ancak atılan son adımlarla ufukta ışık göründü. Ekonomi kesinlikle düzelecek" şeklinde konuştu.Enflasyonun düşeceğine inandığını söyleyen Konukoğlu, şöyle devam etti: "Enflasyon tedarik zincirlerindeki bozulmadan dolayı yükseldi. Örneğin, pamuk fiyatları anormal yükseldi. Her şeyin fiyatı abartılı arttı. Şimdi yavaş yavaş fiyatlar yerine oturuyor. Bu yılın ve 2024'ün çok daha iyi olacağına inanıyorum. Enflasyonun düşeceğine inanmak lazım. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Kanaatkâr olmamız lazım. 3 liraya aldığımız bir malı, 5'e 7'ye satarsak olmaz. Üretici ve esnaf sürece katkı sağlamak için aşırı kâr etmeden satış yapmalı. Büyüklerimiz bize 'Yüksek kâr da haramdır' derdi. Aşırı kâr karşı tarafı zedeler ve tefeci faizi gibidir.""Bana göre şimdi yatırımın tam zamanı" diyen iş insanı yatırımı çıkarken değil, inerken yapmak gerektiğini söyledi. Bu yıl kendilerinin 250 milyon dolar yenileme ve kapasite artırma yatırımı yapacaklarını anlatan Konukoğlu, şu bilgileri verdi: "Çünkü ülkemize güveniyoruz. Başka ülkemiz mi var, biz sığıntı mıyız? Türk milleti olarak hep koşmuşuz. Savaşırsak ülkemiz için savaşacağız, ekonomi de bir nevi savaştır. Bankada para tutup, faiz yemek bize yakışmıyor. Sanayicinin her zaman yapacak bir şeyi vardır."Gençliğe çok güvendiğini söyleyen Abdülkadir Konukoğlu, "Çok hızlı geliyorlar, gençler Türkiye'yi uçuracaklar" diye konuştu. Özellikle savunma sanayinde çok iyi bir yere geldiğimize vurgu yapan Konukoğlu, şunları kaydetti: "Görüyorsunuz İHA'lar, savaş uçakları yapılıyor. Savunma sanayinde kendi göbeğimizi kesmeye başladık. Türkiye'de her alanda bir hamle söz konusu. Ben gelecekten çok ümitliyim. Türkiye savunma sanayindeki başarılarından dolayı da kıskanılmaya başlandı. Bu konuda hükümet çok güzel politikalar uyguladı."Yurtdışında yatırım konusunda kendilerine birçok teklif geldiğini söyleyen Konukoğlu, "5-6 yıl önce Amerika'dan çeşitli eyaletlerden 'gelin burada yatırım yapın' diye çok büyük teklifler aldık. Ama bunu yapmak içimize hiç sinmedi. Parayı burada kazanmışsın, ülkende işsizlik var ve sen bu parayı götürüp başka ülkede iş sahası açarak, istihdam yaratıyorsun. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Bırak paran memleketinde kalsın. Bu stratejiye devam edeceğiz. Sadece Afrika'da bir tesisimiz var. Onu da buradan çimento göndermek için kurduk. Benim yurtdışında bir evim dahi yok. İstanbul'da bile yaşamıyorum, Gaziantep'te yaşıyorum. Kendi memleketimi seviyorum. Dostlarımla arkadaşlarımla oturup sohbet etmeyi seviyorum" diye konuştu.