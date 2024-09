Türkiye Avrupalı fonların radarında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yabancı yatırım konusunda Türkiye'nin son dönemde yeniden ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Olpak, her yıl belirli periyotlarda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıyı, memleketi Burdur'da gerçekleştirdi. Ekonomi gündemini değerlendiren Olpak, "Geçen hafta bir ülkedeydik. Avrupa'da aileler var, büyük fonlar bazında. Bakanımızla beraber onlardan bir tanesiyle, 4-5 kişilik bir toplantıdaydık. Bize uzun uzun Türkiye'yi sordular. 'Niye soruyorsunuz' dedik. 'Türkiye'yi tekrar radarımıza almayı düşünüyoruz onun için' dediler. Batı Avrupa'dan bir fon... Bu, yarın sabah şu kadar milyar dolarlık yatırım olacak demek değil. 'Biz kafamızda tekrar Türkiye ile ilgili düşünmeye başlıyoruz. Onun cevabını almak istiyoruz' dediler. Birçok firmanın da sahibi olan bir aile fonu. Türkiye'de o firmalar kanalıyla varlar. Kafasında görebildiğim; hala yüksek olmakla birlikte düşüş eğilimine giren bir enflasyonu görmüş, politik stabilitenin devam edebileceğini hissediyor. Böyle bir çerçeve içerisinde 'ben burayı niye radarıma almayayım' noktasına gelmiş" şeklinde konuştu.Türkiye'nin başarılı olduğu alanlardan olan müteahhitlik sektörüne yönelik de destek verilmesi gerektiğine inandığını dile getiren Olpak, "Türk müteahhitlerinin dünya pazarlarında çok ciddi başarısı var. Çin'den sonra sayıda ikinciyiz. Türk müteahhitleri, 2022'de dünya pazarından 31.5 milyar dolar pay aldı. Müteahhitlik iyi bir teknik müşavirlik altyapısı gerektiriyor. Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışından satın almalarına destek vermeliyiz. Yani büyümelerini beklemek yerine gitsin 3-5-10 firmamız, yurt dışından orta ölçekli firma satın alsın ama bunlara biraz destek verelim" ifadelerini kullandı.Kredi büyümesi konusunda küçük firmalara yönelik bir esneklik tanınabileceğini belirten Olpak, "İç pazarda soğumayı sağlamak için kredilerin büyütülmeyeceğini biliyorduk ve görüyoruz ama en azından KOBİ'ler için yüzde 2'lik kredi büyüme sınırı bir miktar esnetilebilir. Çünkü KOBİ'lerin nefes tutma süreleri çok daha dar. İhracatta da döviz bozdurma zorunluluğu var. Hala yüzde 30'luk bozdurma zorunluluğu var. Merkez Bankası'nın rezervlerinin iyiye gittiğini her gün dinliyoruz. Bu yüzde 30'luk rakam üzerinde bir adım atılabilir. Hemen kaldırmaktan bahsetmiyorum" dedi.DEİK Başkanı Olpak, Çin'in, Kuşak ve Yol projesi için şu ana kadar 50-60 milyar dolar para harcadığının ifade edildiğini hatırlatarak, Çin'in zengin pazara çabuk ve hızlı ulaşmaya çalıştığını, şu anda zengin pazara deniz yoluyla ulaştığını, bir geminin Şahghay'dan Amsterdam'a 40-45 günde gittiğini anlattı. 2-3 yıl önce Türkiye'nin yer aldığı Orta Koridor'da bir deneme yapıldığını ve Şanghay'dan Amsterdam'a 11 günde gidildiğini ancak hedefin 7-9 gün olduğunu anımsatan Olpak, şöyle devam etti: "İyi ihracatçı illerimizden Gaziantep'ten yola çıkan bir tır, 3-4 günde Amsterdam'a varıyor ama Çin, 8 güne indiğinde 'en büyük avantajım' dediğimiz lojistik avantajımız ortadan kalkacak. O zaman Çin'in Kuşak ve Yol'unu alkışlarken neyi alkışladığımızı iyi bilmemiz lazım. Oradan gelen tırlar geriye boş gitmeyecek, nasıl dolduracağımı bilmem lazım. En büyük pazarımız olan Avrupa pazarımızda ciddi bir kayıpla karşı karşıya kalacağız. Bu projeye bakışı bu perspektiften değerlendirme mecburiyetimiz var. DEİK olarak bu konuda 2 raporumuz var. Önce aynı bakış açısıyla ortak noktaya gelmeyi öneriyoruz. Önce konumunuzu belirlemeniz lazım. Durum tespitinde aynı noktada değiliz. Akıllı hareket edersek bu süreci fırsata da çevirebiliriz. Çin en büyük ortağımız haline geldi ama 1'e 10 gibi bir oranla aleyhimizde... Bunu kapatmamız lazım."Nail Olpak, New York'ta düzenlenecek 15. Türkiye Yatırım Konferansı ile ilgili bilgi verirken şunları kaydetti: "23-25 Eylül'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Konferansın ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımızı ABD'nin önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya getireceğiz."