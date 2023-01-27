Cumhuriyet tarihinin rekoru: Yaklaşık 10 kat arttı

"TAM KAPASİTE ÜRETİME GEÇTİĞİNCE YILLIK ORTALAMA 6,5 TONLUK ÜRETİM YAPILACAK"

Bakan Dönmez, bugün açılışını yapacakları Söğüt Altın Madeni'nin üretim rakamıyla Türkiye'nin en fazla üretim yapan altın madenlerinden biri olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tam kapasite üretime geçtiğince yıllık ortalama 6,5 tonluk üretimiyle Türkiye'de en çok üretim yapan 3 işletmeden, 3 ruhsatımızdan birisi haline gelecek. 500 milyon dolarlık yatırım miktarıyla ilk etapta 1000, ilerleyen dönemlerde 1300 vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Bugün 16 farklı madende altın üretimi gerçekleştiriyoruz. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2001 ile 2022 yılları arasında toplam 456 tona ulaştı. Son 5 yıllık altın üretimi ortalamamız 35 ton civarında seyrediyor. Bu nedenle altın madenciliğinde temel hedefimiz ihtiyacımızı yerli kaynaklarımızdan karşılamak, altın kaynaklı cari açığı azaltmak, bu alandaki yatırımı ve istihdamı artırmaktır. Cevherden mücevhere, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli üretim rakamlarına yansıtmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nın altın çağını Söğüt'ten başlatmaya ve dalga dalga tüm yurda yaymaya kararlıyız."

Çevreye saygılı ve güvenli işletmeciliğin vazgeçilmez öncelikleri olduğunu belirten Dönmez, "Enerji ve madencilik politikamızı '3E' olarak adlandırdığımız enerji, ekonomi ve ekoloji dengesi üzerine yürütüyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan kaynağı, doğamızı ve geleceğimizi koruyarak sağlayacağız" dedi.