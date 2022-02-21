Türkiye Çin’in koltuğuna göz dikti

Dünyanın önde gelen hazır giyim üreticilerinden Türkiye, 2021'deki 20.3 milyar dolarlık rekor ihracatın ardından Rusya
pazarındaki hedefini büyüttü. 1 milyar dolar ile Çin'in ardından ikincilik koltuğuna göz diken Türk hazır giyim ihracatçısı, dünyanın dört bir yanından binlerce alıcının ziyaret ettiği Collection Premiere Moscow
(CPM) ve ve Child and Junior Fashion Show (CJF) Fuarlarına çıkarma yaptı. Moskova
'da düzenlenen fuarlara, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) öncülüğünde 119 firma ile milli katılım düzenlendi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 20.3 milyar dolarlık hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı ve Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedeflediklerini söyledi. 2021'de bu ülkeye yapılan ihracatın yüzde 25 civarında arttığına dikkat çeken Gültepe, şöyle devam etti: "2021'de Rusya'ya resmi olarak yüzde 24.8 artış oranıyla 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Resmi rakamlara baktığımızda Çin, 3.7 milyar dolar ve yüzde 44'lük pay ile Rusya'nın en büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda bulunuyor. Ardından Bangladeş, yüzde 9.9 ile ikinci, İtalya yüzde 5.8 ile üçüncü Türkiye ise yüzde 5.7 pay ile dördüncü sırada yer alıyor. Ancak biz biliyoruz ki yolcu beraberi ve markalar üzerinden gerçekleşen ihracat ile hali hazırda bu ülkenin üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi konumundayız. 2021 yılındaki başarımızı daha da taçlandırıp 1 milyar dolar ihracatı yakalayarak Rusya pazarında Çin'in ardından ikincilik koltuğuna oturmak için çalışıyoruz" dedi. Gültepe, "Şu anda hazır giyim ihracatında kilogram fiyatı 16 dolar. 4-5 yılda hedefimiz bunu 25 dolara çıkarmak" diye konuştu. Gültepe, hazır giyimde pandemi sonrasında istihdamın ilave 100 bin artışla 600 bine çıktığını kaydetti.
1 MILYAR DOLARLIK YATIRIM
Gültepe, 2000'e yakın firmanın 500'er bin dolarla toplamda 1 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı yaparak kendi elektriğini üretebileceğini söyledi. Başkan Gültepe, söz konusu yatırımın dönüş süresinin 5-7 yıl olduğunu anlattı.