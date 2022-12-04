Türkiye dikey tarıma geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye yeni bir safhaya geçiyor. Atıkların yakılması ile ortaya çıkan ısının değerlendirildiği yeni modelde ısı enerjisi konteynerlerde dikey tarım ürünlerine dönüşüyor. Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC'nin İş Geliştirme Direktörü ve 4 T Platformu Kurucu Başkanı Ali Rıza Öner, eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen şimdilerde ise modern bir katı atık tesisine dönüşen alanda kurdukları dikey tarım modelini bir grup gazeteciye gezdirdi. Öner, mevcut tarım uygulamaları ile artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için Brezilya büyüklüğünde ek tarım alanına ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek, "Dikey tarımda 10 metrekarelik bir konteynerde ilaç-pestisit kullanımını neredeyse sıfırlayarak, su ve toprak ihtiyacını yüzde 90-95 azaltarak üretim yapmak mümkün" dedi.Öner, şu an dünya çapında yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazara sahip olan dikey tarımın 2026 yılında 12 milyar doları aşmasının beklendiğini anlattı.