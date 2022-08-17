Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkeler arasındaki rekabetin sadece yeryüzünde olmadığına dikkati çekerek, "Uzayda, havacılıkta çok ciddi rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor." dedi.

Bakan Varank, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında riskli ve yüksek yatırımları hayata geçirmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Milli Uzay Programı'nın Türkiye'yi havacılık ve uzay alanında üst basamağa çıkaracağını ifade eden Varank, "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor. Uzayda ve havacılıkta çok ciddi bir rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor. Türkiye de uzayda bir iddia ortaya koyabilmek, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edebilmek, diğer ülkelerin yaptığı riskli ve çok yüksek yatırımlara benzer yatırımları şu anda hayata geçirmek için büyük bir mücadele veriyor." diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin önemli hedeflere doğru gittiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Uzay Programı'nda 10 hedef belirlediklerini hatırlattı.