Türkiye ekonomisi tarihi dönemeçte: Rezerv rekorda, enflasyon düşüşte, piyasalar güven tazeledi

DEPREM YATIRIMI, BÜTÇE DİSİPLİNİ, CARİ FAZLA

Son 2 yılda depreme yönelik yatırımlar için yaklaşık 3 trilyon TL (75 milyar dolar) harcandı. Buna rağmen kamu maliyesinde disiplin korundu; faiz dışı harcamalarda milli gelire oranla %2,8 tasarruf sağlandı.

2025 Bütçe Kanunu'nda belirlenen nominal harcama tavanı kesin bir sınır olarak korunuyor. Hatta faiz dışı bütçe harcamalarında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe tavanının altında kalınması hedefleniyor.

Kamuda yayımlanan tasarruf genelgesi sayesinde taşıttan hizmet binasına, enerji kullanımından kiralık araçlara kadar pek çok kalemde %30'a varan tasarruf sağlandı.

Cari açıkta da tarihi bir iyileşme yaşandı. 2003–2022 döneminde ortalama %3,7 olan cari açık oranı, 2024'te milli gelirin yalnızca %0,8'i oldu ve altın hariç fazla verildi. 2025'in ise cari fazla ile kapatılması bekleniyor.