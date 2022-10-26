Türkiye en çok yatırım alan 10 ülke arasında

ENHANCER Hibe Programları Başarılı Projelerin Sertifika Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.

HEDEF 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Varank burada yaptığı konuşmanda şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimciliğe yönelik birçok hedef belirledik. Ulusal Teknoloji Girişimciliği yeni stratejisini de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu stratejiyle. 2030 yılına kadar yüz bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz. Bu noktada elbette girişim sermayesi konularının ciddi faydalar sağladığı da aşikar. Teknoloji ve inovasyon fonu, bölgesel kalkınma fonu, İstanbul Bölgesel Gelişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi, gelişim sermayesi, yatırım fonu, şu anda Türkiye'de gerçekten önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu fonlar sayesinde bugüne kadar yüzlerce girişime yatırımlar yapıldı. 2021 yılında. 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Türkiye en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk on ülke arasında."

"ARDI ARDINA AÇILIŞLAR YAPIYORUZ"

"Avrupa Birliği'yle iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliği süreci kapsamında başlattığımız rekabetçi sektörler programında bilhassa son dönemde gaza bastık dersek herhalde abartmış olmayız. Sadece büyükelçiyle beraber beş tane programın açılışını gerçekleştirdik. Ardı ardına. açılışları yaptığımız gerçekten bereketli bir dönemden geçiyoruz. En son daha iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik."